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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يوقف المفاوضات مع الكرواتي ريزتش بعد هجوم جماهيري.. تفاصيل

الزمالك
الزمالك

أعلن اللاعب أحمد حسن عن وقف المفاوضات مع الكرواتي ريزتش بعد هجوم وانتقاد الجماهير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب أحمد حسن :"خاص.. الزمالك يوقف المفاوضات مع الكرواتي ريزتش بعد هجوم وانتقاد الجماهير لضعف السيرة الذاتية للمدرب"

 

يعلن خلال  الساعات القليلة القادمة مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور هوية المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض عقب رحيل البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن منصبه بفسخ التعاقد بالتراضي.

ويعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في العاشرة مساء غدا الجمعة  بمقر النادي للحديث عن العديد من الأمور المهمة الخاصة بمجلس الإدارة وبالفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي في صالة محمد حسن حلمي بمقر  نادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يتواجد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك  في مقر الزمالك اليوم الخميس.

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