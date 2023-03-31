أخبار التكنولوجيا|في عصر الذكاء الاصطناعي.. كيف أخذت مايكروسوفت مكانة جوجل بعد ChatGPT.. اتصال بالأقمار الصناعية.. مواصفات سامسونج Galaxy S24 المنتظر

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة موتورولا مجموعة من أفضل الهواتف ذات الموثوقية العالية، ومن أبرزها جوال Edge 30 الذي ينتمي إلى شريحة الجوالات متوسطة المدى العالية في الجودة والأداء، مثل جوال جوجل بيكسل 6a و OnePlus Nord 2، ولكنه يمتاز عنهم في بعض الجوانب لأن وزنه خفيف ونحيف، هو أخف جهاز من ناحية الوزن يقدم شبكة جيل خامس 5G بجودة عالية كما أن شكله بريميوم والأروع هي الشاشة الأموليد التي تقدم معدل تحديث 144 هرتز.

اعتادت شركة آبل على تقديم كل ما هو ينتمي لفئة البريميوم، كل ما هو أنيق وعصري وجذاب والأمر لا يقتصر على الهواتف النقالة فقط ولا الآيباد فقط، أفضل جهاز لوحي في السوق لا تستطيع كل الشركات الأخرى منافسته بل يمتد إلى كل جهاز يحمل علامة التفاحة الشهيرة للشركة، تأكد أن آبل تضع بصمتها وعلامة جودتها عليها ومنها ساعات Apple Watch Series 8 من السلسلة الثامنة.

لسنوات ظلت شركة "مايكروسوفت" علامة تجارية غير رائجة وبلا شعبية أو جاذبية للعملاء المستهدفين مع منتجات مثل ويندوز التقليدي ومحرك Bing و internet explorer المتصفح الذي لم يحقق أي نجاح، ظلت في منطقة رمادية، شركة كبيرة ولها اسم في وادي السيليكون ولكن على مستوى المستخدم العادي شركة بلا روح وبلا هوية تميزها وتجعلها تستقطب الاهتمام.

صنعت مجموعة هواتف الـ "نورد" Nord المقدمة من شركة "وان بلس" OnePlus سمعة طيبة واسما لنفسها بفضل أسعارها التنافسية القوية ومواصفاتها الممتازة.

أطلقت شركة سامسونج مجموعة هواتفها الذكية الرائدة Galaxy S23 يوم 17 فبراير الماضي خلال فعاليات مؤتمر Unpacked المقام في سان فرانسيسكو، وعلى الرغم من مرور أقل من شهرين على السلسلة S23 بدأت الأخبار والتسريبات تظهر عن مواصفات سلسلة S24 القادمة المقرر إطلاقها في 2024.

كشفت شركة "سامسونج" الكورية النقاب عن سلسلة هواتف Samsung Galaxy S23 الرائدة في 17 فبراير الماضي، وكانت تركز في تقديم مجموعة الهواتف الفلاج شيب أنها تحتوي على مجموعة كاميرات تقدم إمكانيات وميزات لأول مرة تقدم.