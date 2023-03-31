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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|في عصر الذكاء الاصطناعي.. كيف أخذت مايكروسوفت مكانة جوجل بعد ChatGPT.. اتصال بالأقمار الصناعية.. مواصفات سامسونج Galaxy S24 المنتظر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أخف وزن جهاز 5G.. سعر جوال موتورولا Motorola Edge 30 في الإمارات

تقدم شركة موتورولا مجموعة من أفضل الهواتف ذات الموثوقية العالية، ومن أبرزها جوال Edge 30 الذي ينتمي إلى شريحة الجوالات متوسطة المدى العالية في الجودة والأداء، مثل جوال جوجل بيكسل 6a و OnePlus Nord 2، ولكنه يمتاز عنهم في بعض الجوانب لأن وزنه خفيف ونحيف، هو أخف جهاز من ناحية الوزن يقدم شبكة جيل خامس 5G بجودة عالية كما أن شكله بريميوم والأروع هي الشاشة الأموليد التي تقدم معدل تحديث 144 هرتز.

 

سعر وإمكانيات ساعة آبل Apple Watch Series 8 في الإمارات

اعتادت شركة  آبل  على تقديم كل ما هو ينتمي لفئة البريميوم، كل ما هو أنيق وعصري وجذاب والأمر لا يقتصر على الهواتف النقالة فقط ولا الآيباد فقط، أفضل جهاز لوحي في السوق لا تستطيع كل الشركات الأخرى منافسته بل يمتد إلى كل جهاز يحمل علامة التفاحة الشهيرة للشركة، تأكد أن آبل تضع بصمتها وعلامة جودتها عليها ومنها ساعات Apple Watch Series 8 من السلسلة الثامنة.

 

في عصر الذكاء الاصطناعي.. كيف أخذت مايكروسوفت مكانة جوجل بعد ChatGPT

لسنوات ظلت شركة "مايكروسوفت" علامة تجارية غير رائجة وبلا شعبية أو جاذبية للعملاء المستهدفين مع منتجات مثل  ويندوز  التقليدي ومحرك Bing و internet explorer المتصفح الذي لم يحقق أي نجاح، ظلت في منطقة رمادية، شركة كبيرة ولها اسم في وادي السيليكون ولكن على مستوى المستخدم العادي شركة بلا روح وبلا هوية تميزها وتجعلها تستقطب الاهتمام.

 

وان بلس تكشف عن تفاصيل هاتف Nord CE 3 Lite من الفئة المتوسطة

صنعت مجموعة هواتف الـ "نورد"  Nord المقدمة من شركة "وان بلس" OnePlus سمعة طيبة واسما لنفسها بفضل أسعارها التنافسية القوية ومواصفاتها الممتازة.

 

اتصال بالأقمار الصناعية.. مواصفات سامسونج Galaxy S24 المنتظر

أطلقت شركة  سامسونج  مجموعة هواتفها الذكية الرائدة  Galaxy S23  يوم 17 فبراير الماضي خلال فعاليات مؤتمر Unpacked المقام في سان فرانسيسكو، وعلى الرغم من مرور أقل من شهرين على السلسلة S23 بدأت الأخبار والتسريبات تظهر عن مواصفات سلسلة S24 القادمة المقرر إطلاقها في 2024.

 

صور أكثر احترافية.. تحديث أساسي من سامسونج لكاميرات Galaxy S23

كشفت شركة "سامسونج" الكورية النقاب عن سلسلة هواتف  Samsung Galaxy S23 الرائدة في 17 فبراير الماضي، وكانت تركز في تقديم مجموعة الهواتف الفلاج شيب أنها تحتوي على مجموعة كاميرات تقدم إمكانيات وميزات لأول مرة تقدم.

موتورولا Motorola OnePlus آبل Apple مايكروسوفت جوجل سامسونج Galaxy S23

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