إجراء سعودي هام بشأن الحج والعمرة.. تفاصيل

استحداث نيابة جديدة..

شهدت السعودية اليوم افتتاح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم «نيابة الحج والعمرة» التي تقع بجوار الحرم المكي وتختص بالحماية العدلية لهاتين الشعيرتين، وقاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين، ومباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف.

وتستهدف النيابة حسب صحيفة عكاظ التحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين.



وأشار النائب العام السعودي بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة، للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، وما أقرته الدولة من الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق زوار بيت الله الحرام وتراعي مصالحهم.

وشدد المعجب علي ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا وتفعيل التدابير التي من شأنها احتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس، بما يتفق من نصوص نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والصلاحيات القضائية الممنوحة لأعضاء النيابة العامة.

وأكد النائب العام على حرمة الاعتداء على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.