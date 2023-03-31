في دقيقتين.. شلبي ومنسي يتقدمان للزمالك في شباك المريخ بدوري الأبطال

أحرز مصطفى شلبي، هدف الزمالك الأول فى شباك المريخ السوداني، وأضاف ناصر منسي الهدف الثاني فى الدقيقة الثانية من المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي الزمالك، وأحرز مصطفى شلبي الهدف الأول فى الدقيقة الاولى بعد تلقيه تمريرة من أحمد بلحاج انفرد خلالها بحارس المريخ وسددها فى الشباك.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود عن التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مواجهة المريخ السوداني .

ويضم تشكيل الزمالك امام المريخ السوداني كل من:



حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و محمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" و عبد الله محمد و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه.

فيما أعلن البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لنادي المريخ السوداني، تشكيل فريقه أمام الزمالك، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل المريخ السوداني كالتالي:



حراسة المرمى: محمد المصطفى

خط الدفاع: أليكس سيلفا - صلاح نمر - سيرجيو رافائيل - بخيت خميس

خط الوسط: محمد الرشيد - وجدي عوض - محمد التكت - ماتيوزو

خط الهجوم: رمضان عجب - باولو سيرجيو