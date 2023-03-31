ليلة الهاتريك .. الزمالك يتغلب على المريخ برباعية في دوري أبطال أفريقيا

تغلب فريق الزمالك على المريخ السوداني بأربعة اهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

احرز رباعية الزمالك ناصر منسي هاتريك ومصطفى شلبي.

بداية مواجهة الزمالك والمريخ

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي الزمالك وأحرز مصطفى شلبي الهدف الاول فى الدقيقة الاولى بعد تلقيه تمريرة من المغربي أحمد بلحاج انفرد خلالها بحارس المريخ وسددها فى الشباك.

أسرع هدف لنادي الزمالك فى دوري الأبطال

يعتبر هدف مصطفي شلبي الذى احرزه فى الثانية 14 من عمر اللقاء أسرع هدف فى دوري ابطال افريقيا لصالح الزمالك .

ونجح ناصر منسي فى تسجيل الهدف الثاني لصالح الزمالك بعد دقيقتين ثم قلص الفارق المريخ السوداني من تمريرة سحرية سجلها رمضان عجب فى شباك محمد صبحي فى الدقيقة السابعة.

وكاد ناصر منسي مهاجم الزمالك ان يضيف الهدف الثالث فى الدقيقة 12 بعدما سدد كرة قوية برأسه تصدى لها محمد مصطفى حارس المريخ السوداني وتابعها حسام عبد الجواد ويمسك بها الحارس السوداني.

مرر سيف جعفر كرة طولية الي زيزو فى الدقيقة 17 الا ان نجم الزمالك لم يتمكن من اللحاق بها وتضيع فرصة خطيرة الفارس الأبيض.

ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء ضد لاعب المريخ سيلفا عقب عرقلته مصطفى شلبي لاعب الزمالك فى الدقيقة 18 .

مرر زيزو نجم الزمالك كرة في الدقيقة 25 امام منطقة الجزاء سددها احمد بلحاج تعلو عارضة حارس المريخ السوداني .

وسدد محمد اشرف روقا قذيفة صاروخية يمسكها حارس مرمي المريخ على مرتين وتعرض فيصل عجب نجم المريخ الي عرقلة فى الدقيقة 28 ويحصل على ضربة حرة بعد تعرضه الى عرقلة من جانب عبد الله جمعة لاعب الزمالك.

واشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد سيرجيو رفائيل لاعب المريخ عقب التكابر خطأ ضد زيزو نجم الزمالك فى الدقيقة 34 سددها زيزو تعلو عارضة محمد مصطفى الحارس السوداني.

وسدد فى الدقيقة 39 محمد اشرف روقا لاعب وسط الزمالك قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي محمد مصطفى حارس المريخ السوداني.

وكاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ان يتسبب فى هجمة خطيرة لصالح المريخ الا ان محمود حمدى الونش تدخل ونجح فى ابعاد الكرة .

الشوط الثاني بين الزمالك والمريخ

شهدت مجريات الشوط الثاني محاولات من جانب لاعبي الزمالك لاضافة الهدف الثالث وحصل على ضربة ركنية واحتسب حكم اللقاء خطأ ضد ناصر منسي داخل منطقة الجزاء .

وسجل لاعب المريخ السوداني نوح الجزيرى هدف التعادل بعد ارتكاب حسام عبد الجواد خطأ فى التغطية وسددها لاعب المريخ قوية فى شباك الزمالك .

واهدر احمد بلحاج فرصة اضافة الهدف الثالث لصالح الزمالك بعد تلقيه تمريرة سحرية من زيزو داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ويبعدها حارس المريخ.

وأشهر حكم اللقاء الرواندي البطاقة الصفراء ضد زيزو نجم الزمالك فى الدقيقة 52 لارتكابه خطأ ضد لاعب المريخ.

وأنقذ محمد صبحي حارس الزمالك فرصتين محققتين فى دقيقتين من نوح الحزوري وسيلفا وسجل المريخ الهدف الثالث من رأسية قوية في الدقيقة 56.

ونجح البرازيلي سيرجيو فى تسجيل الهدف الثالث من متابعة جيدة برأسه تسكن شباك محمد صبحي حارس الزمالك.

وأحرز ناصر منسي مهاجم الزمالك هدف التعادل بعد متابعة جيدة من تمريرة عبدالله جمعة سددها برأسه قوية فى شباك حارس المريخ.

ولجأ احمد عبدالمقصود مدرب الزمالك الي الدفع بمحمود عبدالرازق شيكابالا بدا من سيف جعفر .

وأهدر محمود حمدى الونش مدافع الزمالك فرصة هدف محقق فى الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها برأسه تمر بجوار مرمي حارس المريخ.

ودفع مدرب الزمالك فى الدقيقة 77 باللاعب يوسف اسامة نبيه بدلا من مصطفى شلبي لتنشيط النواحى الهجومية.

وحصل فى الدقيقة 78 احمد بلحاج لاعب الزمالك على بطاقة صفراء بعد قايمه بشد لاعب المريخ السوداني.

وأضاع يوسف اسامة نبيه لاعب الزمالك فى الدقيقة 82 هدف محقق بعدما تجاوز مدافع المريخ وسدد الكرة أعلى العارضة.

واشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد صالح نمر عقب عرقلته زيزو نجم الزمالك فى الدقيقة 86.

اهدر ناصر منسي فرصة تسجيل الهدف الرابع فى اللحظات الاخيرة من عمر اللقاء بعدما سدد شيكابالا كرة قوية تصدى لها حارس المريخ .