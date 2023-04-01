تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه أمام إلتشي، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إريك جارسيا - جافي.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

وتنطلق المباراة بين برشلونة وإلتشي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يأتي فريق إلتشي متذيلا برصيد 13 نقطة.