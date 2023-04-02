خلافات مالية.. إصابة عامل بطلق ناري على يد آخر في سوهاج

أصيب عامل في منتصف العقد الثالث من العُمر، بطلق ناري بالساق اليُسرى، على يدي عامل في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ إثر خلافات مالية بينهما، أثناء تواجدهما بعرابة أبو الدهب في محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو "أحمد ج م- 24 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز المراغة"، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى.

وبالانتقال والفحص وبسؤاله إتهم المدعو (عمر ع ث- 18 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل)، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته حال تواجدهما بناحية عرابة أبو دهب؛ ما أدى لإصابته المُشار إليها؛ بسبب خلافات ماليه سابقة بينهما.

وعقب اثبات التحريات صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة عبارة عن فرد محلي الصنع، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.