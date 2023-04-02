أهم الأخبار.. مذيع يحرج مصطفى كامل.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء.. قرار عاجل من السعودية بشأن الحج

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

موجات حارة يعقبها هبات باردة.. ماذا يحدث في حالة الطقس خلال الأسبوع؟



التشكيل النهائي.. نتائج اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي



الصور الأولى من حريق مصنع الخردة بمؤسسة الزكاة



مدرب الهلال السوداني: جماهير الأهلي أرعبت اللاعبين وتسببت في الخسارة



المبلغ مغري؟.. مذيع يحرج مصطفى كامل عن أجره في رامز نيفر إيند



يعلن عن مسابقة كبرى.. أحمد موسى يحمل مليون جنيه على الهواء| فيديو



فضائل وخصائص شهر رمضان.. 18 خصلة توصلك إلى الجنة



قرار عاجل من السعودية بشأن الحج الداخلي

