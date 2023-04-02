أخبار الأهلي.. مستجدات حالة الخطيب الصحية ومنافس عربي محتمل بدوري أبطال أفريقيا

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

حكام أجانب لمواجهة الأهلي وبيراميدز

خاطبت ادارة نادي بيراميدز مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي فى نهائي بطولة كأس مصر.

وطالبت إدارة نادي بيراميدز شفهيا مسؤلي اتحاد الكرة بضرورة استقدام حكاما أجانب لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.



50 ألف مشجع لمباراة الأهلي وبيراميدز



خاطب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز المقرّر إقامتها على ملعب استاد القاهرة

حالة الخطيب رئيس الأهلي الصحية



كشف الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل الحالة الصحية لـ الكابتن محمود الخطيب.

وقال الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الحمد لله الكابتن الخطيب أفضل وإن شاء الله قريبًا يقوم بالسلامة".

وأضاف الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، : "الكابتن الخطيب لم يكن تحت أجهزة التنفس بل كانت أجهزة مساعدة للوضع الذي كان يمر به"، لافتًا: "الحالة مطمئنة حاليًا".

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "الكابتن الخطيب يحرص على منع الزيارة نظرًا للحالة التي يمر بها"، مؤكدًا: "نطمئن عليه لحظة بلحظة وهو كويس جدًا.

الأهلي يصطدم بمنافس عربي



تأكد وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة ضد فريق عربي، في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحجز الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، أمس السبت، في ختام دور المجموعات واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلف صن داونز متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة.

وسليتقى الأهلي مع أحد فرق الوداد أو الرجاء أو الترجي في الدور ربع النهائي، حيث يلتقى متصدر كل مجموعة مع أحد فرق المركز الثاني في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بشرط ألا يلتقى فريقان تواجدا في مجموعة واحدة هذه النسخة.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الاربعاء المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.