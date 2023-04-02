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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. مستجدات حالة الخطيب الصحية ومنافس عربي محتمل بدوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والهلال
مباراة الأهلي والهلال السوداني

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

الزمالك اليوم.. رحيل تيجانا.. إمام عاشور يثير غضب الجماهير.. عقوبة ضد الجزيري

مجموعة الزمالك.. محامي المريخ يفجر مفاجأة بشأن خطأ تبديلات الترجي

حكام أجانب لمواجهة الأهلي وبيراميدز 

 

خاطبت ادارة نادي بيراميدز مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي فى نهائي بطولة كأس مصر.  

وطالبت إدارة نادي بيراميدز شفهيا مسؤلي اتحاد الكرة بضرورة استقدام حكاما أجانب  لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

50 ألف مشجع.. تحرك جديد من اتحاد الكرة بشأن لقاء الأهلي وبيراميدز

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا


50 ألف مشجع لمباراة الأهلي وبيراميدز 
 

خاطب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونظيره فريق بيراميدز المقرّر إقامتها على ملعب استاد القاهرة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

الفرعون يعود لأحضان بلاده.. صلاح يقود المنتخب للفوز على مالاوي وتصدر مجموعة تصفيات أمم أفريقيا.. وهذا موعد سفره

حالة الخطيب رئيس الأهلي الصحية 
 

كشف الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تفاصيل الحالة الصحية لـ الكابتن محمود الخطيب.
وقال الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الحمد لله الكابتن الخطيب أفضل وإن شاء الله قريبًا يقوم بالسلامة".
وأضاف  الدكتور طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، : "الكابتن الخطيب لم يكن تحت أجهزة التنفس بل كانت أجهزة مساعدة للوضع الذي كان يمر به"، لافتًا: "الحالة مطمئنة حاليًا".

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "الكابتن الخطيب يحرص على منع الزيارة نظرًا للحالة التي يمر بها"، مؤكدًا: "نطمئن عليه لحظة بلحظة وهو كويس جدًا.

جهاز فني أوروبي.. شوبير يكشف بقاء 3 مدربين بعد رحيل فيريرا عن الزمالك

شوبير يحذر: حالتان تطيح بالأهلي خارج أفريقيا أمام الهلال السوداني

الأهلي يصطدم بمنافس عربي 
 

تأكد وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة ضد فريق عربي، في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وحجز الأهلي مقعده في الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، أمس السبت، في ختام دور المجموعات واحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، خلف صن داونز متصدر الترتيب برصيد 14 نقطة.
وسليتقى الأهلي مع أحد فرق الوداد أو الرجاء أو الترجي في الدور ربع  النهائي، حيث يلتقى متصدر كل مجموعة مع أحد فرق المركز الثاني في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بشرط ألا يلتقى فريقان تواجدا في مجموعة واحدة هذه النسخة.
وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الاربعاء المقبل، في تمام الثامنة والنصف مساء، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

 

الأهلى بيراميدز كأس مصر محمود الخطيب دوري ابطال افريقيا

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