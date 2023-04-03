هيونداي توسان بـ مليون 365 ألف جنيه.. أعلي فئة

يقدم الصانع الكوري في مصر مختلف فئات السيارات منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، والـ SUV، ومن هذه الفئات نالت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 علي أعجاب المصريين، ولكن زيادات الأسعار طالتها هي الأخرى حيث تم رفع أسعار توسان موديل 2022 بقيمة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه وتصل الي 725 ألف جنيه، وتقدم داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بسبع فئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات.

سيارة هيونداي توسان موديل 2022

سيارة هيونداي توسان موديل 2022

أبعاد هيونداي توسان

تأتي سيارة هيونداي توسان موديل 2022 في سوق السيارات المصري بطول 4500 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1651 مم، وقاعدة عجلات بطول 2680 مم، وسعة الحقيبة الخلفية 503 لتر.

سيارة هيونداي توسان موديل 2022

محرك هيونداي توسان

تمتلك سيارة هيونداي توسان موديل 2022 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من فئة DSG، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 9 ثواني، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل احتواء توسان 2022 علي محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو،، وتصل سعة خزان الوقود الي 54 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 201 كم/ساعة.

سيارة هيونداي توسان موديل 2022

مواصفات هيونداي توسان

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2022 بالعديد من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، زجاج كهرائي، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام ESP، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات خلفيه للركن، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ، وAUX، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من القماش، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وإقفال الابواب تعمل باللمس، وقفل مركزي للأبواب، وبدال سرعات، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح.

سيارة هيونداي توسان موديل 2022

سعر هيونداي توسان موديل 2022

الفئة الأولي سمارت تباع الآن بسعر مليون و40 ألف جنيه، بدلاً من 990 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية لونين تباع الان بسعر مليون و75 ألف جنيه، بدلاً من 625 ألف جنيه، بزيادة 450 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تباع الان بسعر مليون و155 ألف جنيه، بدلاً من 660 ألف جنيه، بزيادة 495 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تباع الان بسعر مليون و265 ألف جنيه، بدلاً من 715 ألف جنيه، بزيادة 550 ألف جنيه.

الفئة الخامسة تباع الان بسعر مليون و275 ألف جنيه، بدلاً من 755 ألف جنيه، بزيادة 520 ألف جنيه.

الفئة السادسة تباع الآن بسعر مليون و355 الف جنيه، بدلاً من 630 ألف جنيه، بزيادة 725 ألف جنيه.

الفئة السابعة تباع الآن بسعر مليون و365 ألف جنيه، ولم تشهد هذه الفئة أي زيادات سعرية .