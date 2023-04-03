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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يمنح فلادلين تاتارسكي وسام الشجاعة بعد اغتياله في سان بطرسبرج

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوما بمنح وسام الشجاعة لمراسل الحرب الروسي، فلادلين تاتارسكي، الذي اغتيل أمس الأحد في سان بطرسبرج.

وجاء في المرسوم: "من أجل الشجاعة التي أظهرها في أداء الواجب المهني، تم منح وسام الشجاعة إلى مكسيم يوريفيتش فومين “فلادلين تاتارسكي”، مراسل حرب بعد وفاته”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، عن معاملة عملية قتل المدون العسكري الروسي، فلادلين تاتارسكي، بوصفها هجوما إرهابيا، مؤكدة أن هناك أدلة على أن الهجوم كان مدبرًا من جانب أوكرانيا.

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وقالت لجنة التحقيق الروسية: “في الوقت نفسه، فإن داريا تريبوفا، التي تحمل آراء معارضة، والمشتبه في تورطها بالعملية هي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد”.

وأضافت: ”تعمل اللجنة الآن على تحديد كل متورط في الجريمة، من الجناة إلى المنظمين”.

وقُتل فلادلين تاتارسكي، الصحفي والمراسل الحربي البالغ من العمر 40 عامًا، في انفجار في مقهى في سان بطرسبرج أمس الأحد.

فلاديمير بوتين بوتين الرئيس الروسى تاتارسكي فلادلين تاتارسكي

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