المفتي يحسم الجدل حول إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية.. ويؤكد: الزكاة تحمي المال

حل المفتي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ضيفا علي الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كل يوم فتوى" والمذاع عبر قناة صدى البلد، للحديث حول العديد من الموضوعات المهمة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات، التي وردت خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم فتوى":

مفتي الجمهورية: الاعتداء على المال العام محرم شرعا

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الاعتداء على المال العام ومنه المرافق العامة للدولة أفحش وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص.



هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية؟.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

رد قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال حكم التبرع للجمعيات الأهلية.

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: "الأفضل إخراج الزكاة والصدقات للمؤسسات الموثوق بها، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها، والجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ويجوز التبرع لها بكل اطمئنان".



المفتي: توزيع التمر والمياه والعصائر وقت الإفطار سلوك نبيل

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن توزيع التمر والمياه والعصائر وقت الإفطار أمر محمود وسلوك نبيل.

وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: "الزكاة تحمي المال وتنميه وتحافظ عليه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة".



المفتي : المال العام أشد حرمة من الخاص بالأحكام الشرعية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المال العام أشد حرمة من المال الخاص وفقا للأحكام الشرعية.

حفظ المال

وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: " حفظ المال من المقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد أَمَرنا الله تعالى بالمحافظة على المال لأنَّه قوام الحياة".



تحمي المال وتنميه.. مفتي الجمهورية يوضح فضل الزكاة والصدقة

تحدث الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن فضل الزكاة والصدقة، مؤكدا أن الزكاة تحمي المال وتنميه وتحافظ عليه مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة.

وأضاف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية،: "الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة، وإنما وسَّع وجوه الإنفاق ونوَّع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر".

