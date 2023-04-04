بإطلالة رمضانية.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بلوك محتشم

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك رمضاني أنيق، بعباية باللون الأخضر الفاتح، والمزينة بريش وورود.

وطرح صناع فيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى، الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023 وتصدرت الافيش هيفاء وهبى وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد.



فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفي خاطر & اوس اوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.