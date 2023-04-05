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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يبدأ عرضه 21 رمضان .. تعرف على مواعيد عرض مسلسل حرب

مسلسل حرب
مسلسل حرب

يبدأ عرض مسلسل حرب ، من بطولة أحمد السقا ومحمد فراج ، يوم 21 من شهر رمضان الحالي ، على عدد من القنوات الفضائية .

مسلسل حرب من المقرر ان تدور أحداثه فى إطار 10 حلقات فقط ، حيث سيتم عرض عقب انتهاء مجموعة حلقات الكتيبة 101 .

ومن المقرر عرض العمل عبر مجموعة قنوات on e ، وقناة المحور الفضائية ، بالإضافة الى منصة watch it  الالكترونية .

مسلسل حرب من المقرر عرضه فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع  مساءاً عبر قناة on e العامة ، ويعرض عبر قناة on دراما فى الحادية عشرة إلا ربع .

كما يعرض مسلسل حرب في العاشرة والربع مساء على شاشة المحور الفضائية .

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برومو مسلسل حرب :

وظهر النجم أحمد السقا باللحية في برومو  مسلسل حرب والذي يقدم فيه دور إرهابي فيما ظهر محمد فراج بدور ضابط في الأمن الوطني .

اعمال أحمد السقا القادمة :

وينتظر أحمد السقا عرض فيلم "السرب"، الذى يعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة ومقرر عرضه فى السينمات قريباً، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

حرب احمد السقا محمود عبد المغني كريم فهمي اعمال أحمد السقا مسلسل حرب الكتيبة 101

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