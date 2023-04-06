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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذروة السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تشهد حالة الجو حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال هذه الفترة، فـ درجات الحرارة سترتفع بداية من غدًا الجمعة، وستصل يوم السبت لـ الذروة، وتسجل على القاهرة 33 درجة.

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موجة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الجو لنهاية الأسبوع

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الجو هيقلب بكرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

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مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

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عاصفة رملية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والسبت المقبل

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد في هذه الفترة، موضحة أن البلاد في فصل الربيع، وأن ذروة الارتفاعات في درجات الحراة ستكون السبت المقبل وستكون درجة الحرارة 33.

وتابعت : أننا نتأثر بكتل هوائية جنوبية قادمة من مناطق صحراوية، وهي كتل مرتفعة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي

العظمى الصغرى

القاهرة 26 – 18

الإسكندرية 25 – 18

مطروح 26- 13

 

بورسعيد 23 - 17

 

الإسماعيلية 26 - 15

 

السويس 26 - 16

 

العريش 24 15

 

طابا  26 16

 

شرم الشيخ 30 18

 

الغردقة 31 16

 

الأقصر 34 – 17

 

أسوان 33  18

 

الوادي الجديد 32- 16

 

شلاتين 32 – 18

 

حلايب 27 – 16

 

الرياض 35 – 20

 

الكويت 35  - 20

 

أبو ظبي 29 – 20

 

بيروت 21 – 16

 

عمان 24- 11

 

القدس 25- 12

 

الخرطوم 39 – 24

 

طرابلس 18-  13

 

تونس 18- 8

 

الجزائر 17 – 9

حالة الجو الاحوال الجوية الأرصاد الجوية درجات الحراة أخبار هيئة الأرصاد

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