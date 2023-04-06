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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يناقش توصيل المرافق لمشروعات حياه كريمة بقرى شبين القناطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

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وخلال الإجتماع ناقش محافظ القليوبية المشروعات التي تم الانتهاء منها، وجارى توصيل المرافق لها بالتنسيق مع كافة القطاعات، فضلا عن مناقشة خطوات تسليم المشروعات التي تم الانتهاء منها لجهات الولاية تمهيدا لتشغيلها، وتشمل الوحدات الصحية والكباري ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة وغيرها من المشروعات، والتي سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات للمواطنين في القرى.


وأكد المحافظ أنه بالنسبة لمشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى فقد بلغت نسبة التنفيذ 94.2% وبالنسبة لمشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فقد بلغت نسبة التنفيذ 99.7%  وبلغت نسبة تنفيذ الغاز 79% والمصرية للاتصالات 60% والري 86% والابنية التعليمية 100% 
وبالنسبة لمشروعات الجهاز المركزى للتعمير فقد بلغ نسبة تنفيذ المجمعات الخدمية 100% والمجمعات الزراعية 100% ومراكز الشباب 92% والوحدات الصحية73% والكهرباء 78% والوحدات الاجتماعية 54% والطرق الداخلية 45% ونقاط الإطفاء 35% والمواقف 12%
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.


ووجه محافظ القليوبية بتضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات مؤكدًا على السيد رئيس مدينة شبين القناطر بالإشراف الميداني اليومي على أعمال المقاولين بمواقع الاعمال الإنشائية والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة حياه المواطنين للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة. 
كما وجه المحافظ، بزيادة عدد العمالة وتكثيف العمل طوال اليوم على الفترتين (الصباحية – المسائية)، والعمل على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الاعمال، مؤكداً على انه يتم تنظيم جولات ميدانية أسبوعية لمتابعة تنفيذ المشروعات على ارض الواقع.


ووجه محافظ القليوبية الأجهزة بتقديم كافة سبل الدعم وتسهيل الإجراءات لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات لإنهائها في توقيتاتها المحددة مسبقا، موجها السكرتير العام وفريق عمل المشروع بالمتابعة المستمرة للمشروعات ونسب تنفيذها، بالتنسيق مع مسئولي جهاز التعمير والشركات المنفذة للمشروعات، ومراجعتها على أرض الواقع، وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، ومدى جاهزيتها للتسليم وإعداد تقرير تفصيلي بذلك.

القليوبية شبين القناطر حياة كريمة محافظ القليوبية شركة مياه الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية

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