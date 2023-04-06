عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

40 سنة فى الشغلانة.. حكاية أبو دنيا أقدم صانع كنافة بالقليوبية.. شاهد

أبودنيا أشهر صانع
أبودنيا أشهر صانع كنافة بالقليوبية

داخل منطقة وسط البلد بمدينة بنها بالقليوبية وتحديدا داخل شارع العادلى يقف عم " أحمد فتحى " الشهير بـ " أبو دنيا " أمام الفرن لصناعة الكنافة داخل محل البتنداوي الذي يعد من أقدم محلات صناعة الكنافة والقطايف بالقليوبية حيث يرجع عمره لأكثر من 60 عاما وكل عام يبتكر الجديد فى صناعة حلوى رمضان.

محافظ القليوبية يُكرم 32 أمًّا مثالية وأسر الشهداء بالمحافظة

إقالة مدير المستشفي وفتح تحقيق فوري ..الصحة ترد علي وفاة جنين بسبب رفض مستشفى كفر شكر التخصصي استقبال الأم

حكاية أشهر صناع كنافة بالقليوبية

حكاية " أبو دنيا " مع صناعة الكنافة لم تكن وليدة اللحظة بل هى إرث من الأجداد حيث يعمل فى صناعة الكنافة منذ أكثر من 40 عاما ، نجح خلالها فى صناعة مختلف الأنواع من الكنافة.


وقال "أبو دينا " خلال حديثه لـ صدى البلد أنه عمل فى صناعة الكنافة منذ ان كان عمره 12 عاما حيث تعلم الصنعة على يد أكبر صانعى الكنافة فى محافظة القليوبية ، مؤكدا أن شهر رمضان الكريم له طبيعة خاصة عند المصريين وكل أسرة ولها عاداتها وتقاليدها العامة والخاصة للاحتفال بهذا الشهر ورغم ذلك فلا يمكن أن يأتى رمضان بدون تناول الكنافة والقطايف والتي هي إحدى مظاهر الاحتفال بشهر رمضان.

أسعار الكنافة فى متناول الجميع

وعن اسعار الكنافة أكد أن الأسعار لم تختلف كثيرا عن العام الماضى وفى متناول الجميع حيث سجل سعر كيلو الكنافة البيضاء السادة بـ 26 جنيها ، فيما سجل سعر كيلو القطايف الحليب 30 جنيها أيضا، وكذلك سجل سعر كيلو الرقاق البلدى 40 جنيها.

البابا وقراميش أشهر أنواع الكنافة

وأشار الى ان محل البتنداوى فاجئ زبائنه خلال شهر رمضان المبارك بطرح نوع جديد من الكنافة يضاف إلى منتجاته من الكنافة الآلي والبلدي والجلاش والقطايف والرقاق البلدي وهو كنافة "قراميش والببا " وهي عبارة عن كنافة بالقشطة واللبن والسمن البلدى بالإضافة الى قطايف الإسبرسو والتى يتم صناعتها بالقهوة.


من ناحية اخرى قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بزيارة مؤسسة البنين ومؤسسة البنات بمدينة بنها، للاطمئنان على الأطفال وتقديم الهدايا التذكارية لهم وبحث مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها.


والتقى المحافظ بالأطفال، وحرص على الجلوس معهم والاطمئنان على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المؤسسة، كما اطمأن من المسئولين على توافر كل الإمكانات والتجهيزات ووسائل الترفية التي يحتاج إليها الأطفال ، موجهًا بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وحقهم في الرعاية وتلبية إحتياجاتهم .


وأكد "الهجان"، أن المحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأيتام من أجل إدماجهم في المجتمع وتوفير فرص حياة أفضل لهم، لافتًا إلى أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم واجب وفرض على جميع فئات المجتمع، مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.


وأكد المحافظ، أيضا  سعادته بالمشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية التي يتواجد فيها أطفالنا وأبناؤنا، لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن كفالة اليتيم ورعايته من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها كافة الأديان السماوية، ودعت إلى الاهتمام وتوفير الرعاية لهم، مشدداً على أهمية رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.

Untitled99
Untitled99
Untitled36
Untitled36
Untitled38
Untitled38
Untitled69
Untitled69
Untitled87
Untitled87
الكنافة محافظ القليوبية القليوبية شهر رمضان الكريم الكنافة والقطايف شهر رمضان المبارك صناعة الكنافة والقطايف صانعي الكنافة صناعة الكنافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع مقابل الجنيه لأول مرة منذ شهور|وهذا سعره الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

مات صائماً| القصة الكاملة لوفاة مدير أمن بورسعيد قبل الإفطار مع عائلته بلحظات

من يملك 187 ألف جنيه بالبنك «فقير»| تعرف على النصاب الشرعي لزكاة المال

مفاجأة بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس .. فيديو

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة شم النسيم بالقانون

وقع رسمياً .. إعلامي شهير يكشف تفاصيل انتقال لاعب الزمالك إلى بيراميدز

البحوث الفلكية تعلن مواعيد هلال شهر شوال... وهذه مواعيد صلاة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

جحود الابناء .. عامل يطرد أمه العجوز من مسكنها في الخصوص

رئيس جامعة بنها: نحرص على خلق جو أسري لتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية

محافظ القليوبية يتفقد تطوير طريق أبو الغيط في القناطر الخيرية

قطع الكهرباء عن 6 قرى بالقليوبية لأعمال الصيانة

محافظ القليوبية يتابع تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والشوارع

مصرع طالبة سقط عليها قالب طوب في مشاجرة بين شقيقين بالقليوبية

وفد برلمانى يزور مراكز شباب قرى حياة كريمة بشبين القناطر فى القليوبية

تمت إحالته للمفتى.. 8 مايو النطق بالحكم على قاتل أمين شرطة في القليوبية

ترشيحاتنا

الأحد| أمر عاجل بشأن دفع غرامة محمود كهربا

زلزال عنيف بقوة 5.2 ريختر يضرب إندونيسيا

لهذا السبب .. مجلس الأمن يعلن عن انعقاد جلسة طارئة اليوم

ضرب إسرائيل بـ7 صواريخ.. وطائرات تل أبيب تقصف غزة

تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اعرف الضوابط والشروط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمه تركته .. العثور على رضيع هندي داخل "جردل" |شاهد

نشرة المرأة والصحة .. مشروب رمضاني يزيد قدرة الرجل في العلاقة الزوجية .. ماذا تفعل الحلويات بجسمك عند تناولها بعد الإفطار يوميا؟

بخطوات ناجحة.. 5 طرق سهلة لتخزين المعجنات

إيلون ماسك يفقد لقب أغنى رجل بالعالم.. نجوم على قائمة المليارديرات 2023

فيديو

مابيعرفش يغني.. حمو بيكا يفتح النار على عمر كمال وحسن شاكوش وهاني شاكر|فيديوجراف

علاج شيرين الطحان على نفقة المتحدة | ما مرضها ؟

أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

حقيقة تأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز | تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

اﻟﻤﺰﻳﺪ