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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها

غرفة عمليات محافظة
غرفة عمليات محافظة الإسكندرية

 

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على المختصين في غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين والعمل علي حلها بشكل عاجل. 
 

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وقال المحافظ إن غرفة العمليات تلقت في الفترة من 1-1-2023 حتي 31-3-2023  عدد (  8165  ) بلاغ متنوع، منها ما يخص الإسكان وعددهم 2181 بلاغ، بالإضافة إلى 762 بلاغ يتعلق بمياه الشرب ،  وما يتعلق بالكهرباء 2687 بلاغ، وما يتعلق بالصرف الصحي 811 بلاغ، بالإضافة إلى 230 بلاغ بشأن القمامة ، و 490 بلاغ بشأن الحرائق ، وعدد 433 بلاغ بشأن البيئة ، و 227 بلاغ بشأن الكلاب الضالة ، وما يتعلق بالغاز 167 بلاغ،  وبشأن الحوادث 106 بلاغ، وما يتعلق بالطرق 61 بلاغ، بالإضافة إلى 10 بلاغات بشأن التضامن الاجتماعي.


وقال الأستاذ وليد علي مرسي مدير عام الأزمات الكوارث أنه طبقاً لتعليمات المحافظ فإن غرفة العمليات تشارك في رئاسة وأعمال اللجان ، وإعداد الخطط والسيناريوهات، ومتابعة الحالة العامة مع رؤساء الأحياء ، ومتابعة الإشغالات وشكاوى المواطنين علي مستوي المحافظة، وكذلك متابعة القضاء علي المباني المخالفة، ومتابعة رفع كفاءة الطرق بالأحياء من كهرباء وطرق وحدائق وزراعات،  وترفع تقارير لحظية بذلك.

وأكد مرسي أن غرفة العمليات تستقبل الشكاوي والبلاغات علي مدار ال 24 ساعة علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي أو علي ارقام (4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137_423413)
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
الخط الساخن لشركة مياه الشرب125.

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