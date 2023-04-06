مش بنام .. رحمة أحمد تنهار في البكاء والسبب مربوحة | فيديو

عرضت فضائية “ العربية”، تقريرا عن حجم النقد اللاذع الذي تعرضت له الفنانة رحمة أحمد بسب دورها في مسلسل الكبير اوي، والذي يعرض في شهر رمضان 2023.

وأوضح التقرير أنه تم توجيه انتقادات كثيرة إلى رحمة أحمد بسبب دورها، لكنها لم تعلق على تلك الانتقادات مطلقا.

وتابع التقرير أن الفنان كريم فهمي دافع عن رحمة أحمد وأكد أن أدائها قوي في مسلسل الكبير مثلما فعلت في رمضان الماضي.

وأضاف التقرير أن كريم فهمي تواصل مع رحمة أحمد لمؤازرتها بعد حملة الهجوم عليها فأخبرته بأنها في اول أيام رمضان لم تستطع النوم بسبب البكاء الشديد نتيجة الانتقادات الواسعة.

ولفت التقرير إلى وجود حسابات كثيرة على السوشيال ميديا انتقدت أداء رحمة احمد في شخصية مربوحة، ولكن مشاهير كثير دافعوا عن رحمة احمد.