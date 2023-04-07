هل شهر رمضان أثر علي المناهج الدراسية بالجامعات؟

قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن الفصل الدراسي الثاني يسير بشكل طبيعي ومنتظم مع تقليل عدد ساعات المحاضرات في شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن شهر رمضان الكريم لم يؤثر علي العلمية التعليمة اطلاقا مؤكدا ان نسبة الحضور مرتفعة للغاية .

وكشف عميد علوم عين شمس حقيقة رفع الغياب بالكلية خلال شهر رمضان المبارك قائلا "أشاعة ليس لها أساس من الصحة .

وأشار عميد كلية العلوم إلى أننا حريصين على تعقيم القاعات وتطهيرها جيدًا طوال الوقت مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء أداء المحاضرات ، والتنبيه عليهم أيضًا بارتداء الكمامات، وذلك في إطار حرص الكلية على صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبه أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ،أن الدراسة تسير بشكل منتظم خلال شهر رمضان الكريم وفقا الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وشرح المناهج بشكل كامل دون الخلل بالعملية التعليمة.

وأضافت الدكتورة أميرة يوسف ، أنه لم يتم رفع الغياب خلال شهر رمضان ،لافتا أن زمن المحاضرات لم تزيد عن ساعة واحدة.

وأوضحت عميدة كلية البنات ، أن نسبة حضور الطالبات في المحاضرات مرتفعة للغاية مع الالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني .