بكاء وصراخ.. إنهيار بنات شيرين الطحان في مراسم جنازتها.. صور

انهار بنات الفنانة شيرين الطحان بالبكاء ؛ وذلك أثناء تشييع جنازتها من مسجد فاطمة الشربتلي .

وخيم الحزن على جميع أصدقاء الفنانة شيرين الطحان خلال الجنازة .



جنازة شيرين الطحان:

وصل جثمان الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، إلي مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، استعدادا لإقامة صلاة الجنازة علي الراحلة شيرين الطحان عقب صلاة الظهر.

وخيمت مشاعر الحزن علي والدة شيرين الطحان، وانهارت في البكاء فور وصول جثمان ابنتها داخل المسجد، وساندها عدد من الأهالي والأصدقاء.



وفاة شيرين الطحان:

شيرين الطحان ممثلة مصرية، ولدت في عام 1976، عملت بعد تخرجها من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم رشحها المخرج احمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوما من بطولة أحمد الفيشاوي.

وقدمت بعدها شيرين الطحان عدد من المسلسلات تليفزيونية، ومنها رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا

كان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو مسلسل رمضان كريم فى جزءه الأول، والذي عادت من خلاله الى الشاشة كممثلة بعد غياب أستمر لحوالي 3 سنوات