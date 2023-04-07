محاولة فاشلة لاغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية

انفجار بمحيط مطار السليمانية..

تعرض رئيس قوات سوريا الديمقراطية، لمحاولة اغتيال في مدينة السليمانية بحسب ما ذكر سرتيب جوهر، أحد الكوادر المتقدمة التابعة لـ "لاهور شيخ جنكي" المستبعد من رئاسة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.



ووفق وكالة ناس العراقية؛ فقد كتب سرتيب في تدوينة له : "نجاة القائد العام لقوات قسد مظلوم عبدي من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته في مدينة السليمانية"، دون مزيد من التفاصيل.



وكانت مديرية أمن مطار السليمانية،اليوم الجمعة، قد أكدت وقوع انفجار في محيط المطار، دون تسجيل أي إصابات بشرية.



وذكرت المديرية في بيان قائلة "وقع انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق ، وصلت فرق الدفاع المدني بالمطار على الفور إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق".



وأضاف البيان أنه "تحقق قواتنا حاليًا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل".



وخاطب البيان، "المواطنين والسائحين بأنه لا توجد مشاكل في المطار وأن الرحلات الجوية وأعمال المطار تجري كالمعتاد".

