بعد ارتجاج بالمخ بسبب زوجها.. أول ظهور لـ علا غانم بإطلالة جريئة

تصدرت الفنانة علا غانم ، تريند السوشيال ميديا بعد أن حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، بعد إعلان خبر ظهورها غدا فى برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وتتميز النجمة علا غانم بإطلالاتها الأنيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وكشفت علا غانم من قبل عن مفاجأة من العيار الثقيل خلال حوارها مع قناة الشمس، حيث أكدت أن زوجها كان يقوم بتصوير فيديوهات لها دون علمها منذ اليوم الأول لزواجهما ، بل إرسل بعضها لها حتي يقوم بتهديدها.



وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها برفقة بناتها.

وفي سياق اَخر، قامت علا غانم مؤخرًا بتحريك دعوى خلع ضد زوجها، وقررت المحكمة تعليق الحكم لحين الفصل في طلب الرد.

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