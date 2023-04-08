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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8-4-2023

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية اليوم السبت

ينشر موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  مستهل تعاملات اليوم السبت 8 أبريل 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي .

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم السبت مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم اليوم السبت  نحو  33.47جنيه للشراء و33.67جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 38.24جنيه للشراء و 38.52جنيه للبيع .

وانخفص سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم السبت 33.88جنيه للشراء و34.12جنيه للبيع مقارنة.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو  33.47جنيه للشراء و33.67جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 38.24جنيه للشراء و38.52جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم السبت نحو 33.88جنيه للشراء و34.12جنيه للبيع .

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أسعار العملات فى البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو 33.64جنيه للشراء و33.76جنيه للبيع. 


ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو  38.47جنيه للشراء و 38.61جنيه للبيع  .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم السبت نحو 34.06جنيه للشراء و34.19جنيه للبيع  .


وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي ،عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار لشهر فبراير 2023، بمقدار زيادة بلغ نحو 95 مليون دولار خلال شهر

وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر يناير 2023، نحو 34.224 مليار دولار، و34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري.

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