تحذير عاجل من تغير حالة الجو يومي الثلاثاء والأربعاء.. الأرصاد توضح

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التغيرات في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، وأكدت أن البلاد ستتعرض لـ أمطار من غد، الأحد، مساءً، حتى يوم الأربعاء، وأن ذروة التقلبات والأمطار ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن البلاد في فصل الربيع الذى يشهد تقلبات كثيرة في اليوم الواحد، ولذلك على الجميع توخى الحذر وعدم تخفيف الملابس، نهائيًا في هذه الأيام.

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في النهار تختلف عن فترة الليل بفارق 15 درجة، ولذلك نؤكد أن البلاد حتى شهر 5 المقبل ستستمر في التقلبات الجوية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 8-4:

القاهرة: 32/21

الإسكندرية: 26/18

العاصمة الإدارية: 32/21

بنها: 32/21

دمنهور: 31/17

كفر الشيخ: 30/19

المنصورة: 31/19

الزقازيق: 33/18

طنطا: 28/18

بورسعيد: 23/17

الإسماعيلية: 32/17

السويس: 32/18

شرم الشيخ: 35 /21