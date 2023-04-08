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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات عين شمس تستقبل 1.5 مليون مريض سنويا وإضافة خدمات طبية جديدة للمواطنين

صورة أرشفية
صورة أرشفية

 أكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ، أن المدينة الطبية بجامعة عين شمس  ستخدم جميع المصريين، موضحا أن فكرة المدينة الطبية قائمة على تطوير جميع المنشآت الموجودة داخل حرم مستشفيات جامعة عين شمس إلى جانب بعض الإنشاءات الطبية بهدف تحسين الخدمة الطبية وإضافة خدمات جديدة والوصول بالخدمة الطبية لأبعد مستوى يستحقه كل المصريين.

 

وأضاف علي الأنور ،خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن المستشفيات الجامعية  تستقبل حوالى مليون و 500 ألف حالة سنويا يتم استقبالها و 300 ألف في الأقسام الداخلية .

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أكد الدكتور على الأنور ، أن الجامعة حريصة باستمرار على إدخال كافة أجهزة الطب الحديث ، مضيفا : يوميا هناك أجهزة جديدة نسعى خلفها ونحن أول مستشفى في مصر أدخلنا الروبوت الجراحى وعملنا 50 جراحة روبوتية بجانب جراحات المناظير ولدينا أكبر مركز لزراعة الأعضاء على مستوى الجامعات.

وأوضح علي الانور أن الجامعة تحرص على توفير المساحات الخضراء المناسبة لتكون متنفس للمرضى والأطباء وكافة المترددين على المستشفيات لتكون المساحات الخضراء وفق الاكواد العالمية حيث مستهدف الوصول بالمساحات الخضراء بالمستشفيات لـ 39٪ .

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