موعد انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بجامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وإدارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في

وأضاف السعيد لـ صدى البلد أن الدورة ستبدأ، الإثنين 8 مايو 2023 عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التريوية والتدريب "أونلاين".

وأشار السعيد إلى محاور الدورة وهي كالآتي:



•تصميم برنامج تدريب إلكتروني.

•تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.

•تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.

•أساسيات إنشاء فصل افتراضي.

•تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting

•أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).

•توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي

•تصميم الاختبارات الإلكترونية

•تصميم استمارات الحضور والتقييم.

•تصميم استمارات استطلاع الرأي

•التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب

وأكد أن الدورة ستة أيام هي الإثنين والثلاثاء والأربعاء لمدة أسبوعين من 8 إلى 17 مايو 2023، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM.