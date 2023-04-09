سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

أظهرت أسعار الذهب في مصر ثباتا مع بداية تداولات اليوم الأحد الموافق 9-4-2023، وذلك لليوم الثالث علي التوالي ليستقر المعدن الأصفر ت في محلات الصاغة وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

عيار 14

وسجل أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة نح 1433 جنيها للبيع و 1447 جنيها للشراء.

عيار 18



وبلغ متوسط سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.36 ألف جنيه للشراء

أوقية الذهب



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 77.13 ألف جنيه للشراء

عيار 21



ووصل أعلي سعر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2150 جنيها للبيع و 2170 جنيها للشراء.

عيار 24



وبلغ أعلي سعر جرام ذهب من عيار 24 الأغلي فئة نحو 2457 جنيها للبيع و 2480 جنيها للشراء.





كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب لنحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

ارتفاع في البورصات العالمية



أغلقت أسعار الذهب العالمية في تداولات أول أسابيع شهر أبريل على ارتفاع وسجلت أعلى مستوى منذ مارس 2022 لتستقر فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بينما حملت بيانات الوظائف الأمريكية مفاجأة غير سارة للذهب نهاية الأسبوع، وفق جولد بيليون، وارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% تقريباً مسجلة أعلى مستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة لتغلق فوق المستوى 2000 دولار عند 2007 دولار للأونصة. ليسجل المعدن النفيس ارتفاع خلال أول أسابيع التداول في شهر ابريل بعد أسبوعين من التراجع الذي غلب عليه التذبذب.



كانت أسواق السلع كانت مغلقة خلال تداولات أمس الجمعة بسبب عطلة يوم الجمعة العظيمة في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو اليوم الذي صدرت فيه بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأهم عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لم يحدث أي تأثير على أسعار الذهب مع انتظار افتتاح تداولات الأسبوع الجاري لنشهد التأثير على أسواق الذهب والسلع بشكل عام.



وأظهرت بيانات أمس أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 236 ألف وظيفة في مارس، وكانت التوقعات عند 228 ألف كما تم تعديل بيانات فبراير بالزيادة لتظهر بقيمة 326 ألف وظيفة بدلاً من 311 ألف وظيفة كما ورد سابقًا، وأظهر التقرير انخفاض معدل البطالة إلى 3.5٪ من 3.6٪ في فبراير. وارتفع متوسط الدخل في الساعة والذي يعكس تضخم الأجور بنسبة 0.3٪ في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ في فبراير.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون، أنه بالرغم من كون تقرير الوظائف الأمريكية أظهر أبطأ وتيرة نمو للوظائف خلال عامين، إلا أن تأثيره كان إيجابي بشكل كبير على الدولار الأمريكي خاصة مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع متوسط الأجور، الأمر الذي من المتوقع أن يكون تأثيره سلبي على الذهب مع افتتاح تداولات هذا الأسبوع.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع يوم أمس بعد بيانات الوظائف بنسبة 0.2% مبتعداً عند أدنى مستوياته في شهرين التي سجلها خلال الأسبوع عند 101.07، بينما على المستوى الأسبوعي انخفاض المؤشر بنسبة 0.8% منخفضاً للأسبوع السادس على التوالي.

عطلة في البنوك

عطلة البنوك والأسواق المالية أمس الجمعة تسبب في ضعف كبير في أحجام التداول في أسواق العملات، وبالرغم من هذا استطاع الدولار أن يظهر بعض المكاسب خاصة بعد تعديل الأسواق لتوقعاتهم لمستقبل الفائدة الأمريكية بسبب بيانات تقرير الوظائف.

قبل تقرير الوظائف كان سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة يراهن على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتًا في اجتماعه القادم في مايو عن رفع سعر الفائدة. ولكن الآن يقوم السوق بتسعير فرصة بنسبة 70٪ أن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من وجود توقعات متزايدة أن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام.



من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بشكل كبير أمس وذلك بعد سلسلة من التراجعات في العائد بسبب البيانات السلبية التي صدرت عن الولايات المتحدة طوال الأسبوع، وشهد العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع بنسبة 3.7% ليغلق عند 3.413% بعد تسجيله خلال الأسبوع أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر الماضي عند 3.253% بينما على المستوى الأسبوعي سجل انخفاض بنسبة 4.9%.بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الأكثر حساسية تجاه التغير في توقعات أسعار الفائدة يوم أمس بنسبة 4.5% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3.993% وعلى مستوى الأسبوع سجل انخفاض بنسبة 5.2%.

وأشار تقرير gold Bullion، إلى أن هذه العوامل ستعمل على خفض أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع الجاري، خاصة أن الذهب لم يدخل في تصحيح سلبي حقيقي منذ تسجيله أعلى مستوياته منذ عام، وهو ما قد نشهده بعد ارتفاع العائد على السندات وتغير توقعات أسعار الفائدة وهي العوامل السلبية بشكل كبير على أسعار الذهب.