تأجيل محاكمة المتهم بقتل ربة منزل بالقليوبية لجلسة الاثنين المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة، لجلسة الاثنين المقبل.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات فى القضية رقم 26785 لسنة 2022 أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها وذلك لأنه في يوم 10 / 7 / 2022، قام " أحمد ا. م.س " 28 سنة عامل ومقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجني عليها " منى محمود أحمد درغام"، عمداً مع سبق الإصرار. حيث توجه المتهم إلي مسكنها وقام بالتعدي عليها باستخدام أدوات " زجاجه أسطوانة غاز" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. كما أحرز أدوات "زجاجه - أسطوانة غاز" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.