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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز شباب مصر بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حضر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فاعليات ختام دوري اتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة الغربية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،  الذي أقيم مساء اليوم بملعب مركز شباب شبراقاص، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام، الدكتور مجدي وكوك رئيس فرع الاتحاد بالغربية والأستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

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وتنافست مراكز شباب المحافظة على مدار شهر ونصف على المراكز الأولى في ألعاب(كرة القدم، اليد، السلة، الطائرة وتنس الطاولة) إلى جانب تنافست معارض أندية الفتاة والمرأة في عرض مشغولاتهم اليدوية المتنوعة وانتهت المباريات بصعود كلا من فريقي الأبشيط وكفر الحمام عن لعبة كرة القدم، شبرا النملة ومحلة زياد عن لعبة تنس الطاولة، كما تصدر فريق شبراملكان مباريات كرة اليد، إلى جانب تصدر فريق دنوشر المركز الأول في لعبة كرة السلة، كما تصدر نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب مدينة طنطا المركز الأول.

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ومن جانبه أكد رحمي على اهتمام الدولة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتمكينهم ولياقتهم البدنية وفرز الموهوبين والمتميزين منهم في كافة المجالات، مشيداً بالتزام الفرق والشباب وحرصهم الكامل على أداء تحية العلم بثبات وتقدير .

كما قدم المحافظ خلال كلمته الشكر لكلا من الدكتور ماجد العزازي والدكتور مجدي وكوك لحرصهم على تنفيذ وتفعيل هذه البطولات التي تشجع الشباب بمختلف أعمارهم على ممارسة الرياضة والتنافس الشريف تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. 

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واختتم المحافظ الفاعليات بتسليم الجوائز للمراكز الأولى وهي ( مركز شباب الأبشيط الفائز بكأس البطولة في لعبة كرة القدم ووصيفه فريق مركز شباب كفر الحمام، مركز شباب شبرا النملة الفائز بالمركز الأول في تنس الطاولة ووصيفه مركز شباب محلة زياد).

وعلى هامش الاحتفال تفقد المحافظ معرض المنتجات والحرف اليدوية والذي نظمه نادي الفتاة والمرأة بمديرية شباب الغربية، حيث أشاد المحافظ بجودة المنتجات موجهاً بالاستفادة من أعضاء النادي في المعارض التني تنظمها المحافظة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الغربية السيسي مصر المراة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة ممارسة الرياضة الدكتور طارق رحمي وزارة الشباب والرياضة

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