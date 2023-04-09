مكنتش فاضية أطلق.. أبرز تصريحات علا غانم في برنامج العرافة|فيديو

حلت الفنانة علا غانم ضيفة في برنامج “العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع علي قناة “المحور” الفضائيه، للكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بزوجها السابق لأول مرة.

وهاجمت الفنانة علا غانم، بعدما قال إنها بخيلة وتخاف من انفاق الدولار الواحد، موضحةً: "دي اسمها شرشحة وفضايح، إيه ده؟! المفروض أرد على الكلام ده ازاي؟َ! أرد بفضايح تانية؟! مش هنزل لهذا المستوى المتدني".

وأضافت "غانم" : "أنا اتفقت معاكِ على إننا مش هنتكلم في الموضوع ده، لكن انتي قلتي لي هسأل سؤالين عشان الناس عاوزة تسأل حاجات، لكن انتي سألتي أكتر من سؤالين، كأنك بتروجي لأكاذيبه، وعموما أنا مش هصرف على راجل، أصرف على راجل ليه؟! هو أصغر مني؟! ده أكبر مني بـ15 سنة".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.





ليه ميطلقنيش زي في سكوت وشياكة زي أي راجل محترم؟

وردت الفنانة علا غانم، على طليقها، الذي قال إنها تخاف من أن تنفق الدولار أو الجنيه لأنها بخيلة، نافية ما قيل بشأن قيامها بالإنفاق عليه طيلة فترة زواجهما.

حيث عاتبت "غانم"، مقدمة البرنامج، لأنها عرضت مقطع فيديو يخص طليقها، قائلة: "مش عاجبني فكرة إنك تحطي الفيديو لأني مبحبش أشوفه ولا أسمع صوته، وكل ما قاله كذب".

وأضافت: "لو كنت بخيلة، لماذا عاش معي؟! لماذا لم يتركني؟! حاسة ليه كأني بشيل قُرادة، ليه الفضائح دي؟! ليه ميطلقنيش في سكوت وشياكة زي أي راجل محترم".



قعدت 12 سنة متجوزاه عشان مش فاضية أطلق

وقالت الفنانة علا غانم، إنّها أقامت مع زوجها السابق 8 أو 9 شهور في 6 سنوات، وكان ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت "غانم" إلى أن : "في آخر سنتين بقى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كان شاف إنه مش هينفع يصلح حاجة عملها معايا".

وتابعت: "جاء للإقامة في أمريكا لأنه علم تماما بأني منشغلة في أعمالي الفنية، كنت منشغلة في تحقيق أهدافي، استمريت في هذه الزيجة 17 سنة لانني كنت مشغولة طوال الوقت، قعدت 12 سنة معنديش وقت أتخانق، اتخانقت أول سنة، بس بعد كده مكنتش فاضية ومكنتش بسال هو فين، دي مش حياة طبيعية، ومكنتش فاضية أطلق".



كنت كذابة وعاوزة أرضي المجتمع

واعترفت الفنانة علا غانم، بأنها كانت تكذب على الهواء، عندما صرحت مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، إذ قالت لها إنها تحب زوجها وإن زوجها يخاف عليها، موضحةً: "كنت أكذب عندما قلت إن زوجي يحبني ويخاف عليّ، عشان كنت عاوزة طول الوقت إني أطلع بصورة معينة، ومش هسمح لأي حاجة إنها تشوه الصورة دي".

وأضافت "غانم" : "كنت أقول ما كان يرضي المجتمع والناس والشكل الخارجي، أعترف بأنني كنت كذابة".

طليقي جاب صحابه و6 سيدات وضربوني وأمي

وقالت الفنانة علا غانم، إنّ زوجها ابتزها بصور وفيديوهات، موضحةً: "شخصيته الحقيقية ظهرت منذ 6 شهور، عشان اكتشف إني مصممة على الطلاق، وقالي هفلسك وهخليكي في الشارع مش لاقية تاكلي، وهو يقدر يعمل ده".

مضيفة : "عقد البيت باسمي ورغم كده طردني منه وضربني أنا وأمي، أمي اتضربت بالشوم، وكان بيبرمني من الروب بتاعي، وكل ده بمساعدة أصدقائه وشلته وكان معاه 5 أو 6 سيدات عملت بلاغ واتعملي أمر تمكين، لكني مش هعيش مع واحد مش بحبه ورفضاه بقالي سنوات، أجرت له بيت في أمريكا عشان يعيش فيه".

طليقي اختلس 450 ألف دولار من شركتي

وأشارت علا غانم، إلى إنّها كانت تناضل على مدار السنوات الست الماضية حتى يطلقها زوجها، حيث حاولت عقد اتفاقيات معه، لدرجة أنها عرضت عليه أن تمنحه نصف ثروته مقابل الطلاق، لكنه رفض أن يطلقني".

وأضافت "غانم" : "رفض يطلقني عشان كان بيشتغل عندي في الشركة، وقالي هروح فين وهعمل ايه، كان بيصعب عليّ وكنت أتمنى إن الموضوع ده ينتهي في هدوء عشان يعرف يكمل حياته، وعندما اختلست في شهر أكتوبر وجئت إلى مصر اختلس من الشركة 450 ألف دولار".

وصرحت الفنانة علا غانم، إنّ طليقها مصري صميم ووينحدر من منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، نافية التصريح المنسوب إليها عند الزواج منه "تزوجت من أمريكي خالٍ من العقد".

وقالت : "طليقي لديه أبناء مصريين وأبناء أمريكيين بديانات مختلفة لانه تزوج من 3 سيدات ذوات ديانات مختلفة".

وتابعت: "لم أكن مضطرة إلى الزواج منه، لكنني كنت أراه يحبني ويحرص عليّ، عاملني بشكل جيد في الأشهر الأولى، ثم تغير كل شيء بعد ذلك، وعندما امتدحته مع لميس الحديدي كنت أكذب، فقد كنت أتحدث عن الأشهر الأولى فقط، فقد كنت أن يطلقني في هدوء، انا جريئة ولكني لم أرغب في البوح بالحقائق، لكن ما كان يحدث شيء يكسف ويعر، مفيش أي حاجة لطيفة في الموضوع ده".



كنت أمنح طليقي 4 آلاف دولار شهريا



وقالت الفنانة علا غانم، إنّها كانت تمنح زوجها السابق 4 آلاف دولار، بالإضافة إلى ثمن تأمين السيارة، موضحًا: "كل ده مقابل شغله في الشركة بتاعتي وإنه كان بيعمل اللي أنا عاوزة، ومش عاوزة أتكلم عن وضعه المادي في الوقت ده".

وكشفت علا غانم عن مهرها، قائلة "مهري كان جنيه، ومكنش عنده سلاسل مطاعم في الولايات المتحدة زي ما قال، وعندما التقيته قال لي إنه كان يمتلك مطعما وباعه، وكان يمتلك محطة بنزين وباعها، ونزل مصر معملش أي حاجة غير إنه أجر محطة بنزين وعمل فضيحة كبيرة بسبب غش البنزين".