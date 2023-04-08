12 سنة مش فاضية أطلق.. أجرأ تصريح لـ علا غانم عن انفصالها

قالت الفنانة علا غانم، إنّها أقامت مع زوجها السابق 8 أو 9 شهور في 6 سنوات، وكان ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت "غانم"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار"، وقناة "المحور": "في آخر سنتين بقى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كان شاف إنه مش هينفع يصلح حاجة عملها معايا".

وتابعت: "جاء للإقامة في أمريكا لأنه علم تماما بأني منشغلة في أعمالي الفنية، كنت منشغلة في تحقيق أهدافي، استمريت في هذه الزيجة 17 سنة لانني كنت مشغولة طوال الوقت، قعدت 12 سنة معنديش وقت أتخانق، اتخانقت أول سنة، بس بعد كده مكنتش فاضية ومكنتش بسأل هو فين، دي مش حياة طبيعية، ومكنتش فاضية أطلق".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.