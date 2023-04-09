إصلاح هبوط ارضي بشارع بيروت في منطقة العطارين وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين، التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية، مساء أمس السبت، هبوطًا أرضيًا بشارع بيروت متفرع من شارع مسجد العطارين.

وتابعت إدارة الطرق والمرافق بتنسيق ومتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي الكائن بشارع بيروت من مسجد العطارين.

وتم التنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود لإصلاح الهبوط الكائن ب٢ شارع بيروت من شارع مسجد العطارين بعد أعمال لشركة المياه.

جاء ذلك في إطار الحفاظ علي شبكة الطرق بالحي، وعلي المرافق العامة والبنية التحتية، لرفع المعاناة عن المواطنين، والحفاظ علي سلامة المارة وجاري العمل.

يأتي هذا في إطار الاهتمام بشبكة الطرق الرئيسية والفرعية بحي وسط الإسكندرية، برئاسة عزة سعد، ووفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.