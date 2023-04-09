موقف كهربا من سداد غرامة الزمالك.. والمشاركة أمام بيراميدز في نهائي الكأس

اقترب محمود عبدالمنعم كهربا، نجم فريق الأهلي، من سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، خلال الساعات المقبلة.

وكان كهربا قد قرر فسخ عقده مع الأبيض من طرف واحد، وانتقل إلى الدوري البرتغالي، قبل أن يقرر العودة إلى الأهلي.

وحسمت قضية كهربا لصالح الزمالك، حيث إن اللاعب مطالب بدفع مليوني دولار، بجانب فوائد الغرامة بنسبة 5% سنويًا تضاف من يونيو 2019.

ويشار إلى أن كهربا جمع ما يزيد على 90% من غرامة الزمالك، وجار استكمال المبلغ المتبقي وسيتم سداد الغرامة في غضون الـ72 ساعة المقبلة.

ويستعد كهربا للمشاركة بشكل أساسي خلال مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، ولا صحة للتفكير في استبعاده.

كما يشار إلى أن المهلة التي حصل عليها كهربا من أجل تسديد الغرامة الموقعة عليه لنادي الزمالك تنتهي في 12 إبريل، بالتالي لا يوجد أي مخاطرة بمشاركته في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.