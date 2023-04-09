أكل العيش مر ..القصة الكاملة لاستدراج سائق وقتله لسرقة سيارته

خرج محمد عصام 28 عاما سائق للعمل على سيارته من أجل لقمة العيش؛ للإنفاق على أسرته ولكنه لم يكن يعلم أن أصابع الشر تتربص به، حيث استدرجه شخصان بحجة توصيلهما لشبرا الخيمة فى القليوبية وعندما وصلا أطلقا عليه عيارا ناريا في الظهر بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور العصار لسرقة سيارته بالإكراه.

محمد خرج للعمل على سيارته وعاد جثة هامدة

بدأت الواقعة عندما كان " محمد " يتجول فى الشوارع بسيارته بحثا عن الرزق ومساعدة أسرته وفجاة تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الاشخاص يطلبه فى مشوار وعلى الفور انطلق للذهاب ليرى بعدها الغدر والخيانة ويعود لأسرته جثة هامدة.

المتهمان يعترفان بتفاصيل الواقعة

من جانبه اعترف المتهمان خلال تحقيقات المباحث الجنائية بارتكاب الواقعة من أجل السرقة، حيث أنهما قاما بالاتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة، ولدى وصول المجنى عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما وقبل وصولهما قاما بإجباره على التوجه كان بحوزة أحدهما وقاما بتركه وسط بركة من الدماء وفرا هاربين واستوليا علي سيارته.للطريق الدائرى، تحت تهديد السلاح الناري، وفور وصولهما قاما بإطلاق عيارا ناريا عليه .

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت اخطاراً من مركز شرطة قليوب بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالظهر.

وبالانتقال والفحص تبين أنها لـ(سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وبها عيار نارى، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول – مبلغ مالى كما تم العثور على سيارة المجنى عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وفى سبيل ذلك قاما بالاتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة، ولدى وصول المجنى عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها، وقبل وصولهما قاما باجباره على التوجه لمحل البلاغ وأطلق أحدهما عليه عيار نارى كان بحوزته فأودى بحياته.

وقاما بإلقاء جثته من السيارة واستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب وتم بارشادهما ضبط (الهاتف المستولى عليه - مفتاح سيارة المجنى عليه – سلاح أبيض "سكين" - فرد محلى - طلقتين لذات العيار – 3 هواتف محمولة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.