محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة بالمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة ونقلها إلى مدفن العبور ، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.



وشدد المحافظ على سرعة نقل القمامة والمخلفات بسرعة وبطريقة آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، بالإضافة إلى الوقوف على حالة المعدات الموجودة بالمحطه ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة.

وخلال الجولة وجه المحافظ بدراسة لتطوير اداء العمل بمحطة القطاوى والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل الي 5 الآف متر للمساهمة فى حل مشكله القمامة بمدينة شبرا الخيمة.

كما وجه أيضا بالاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل علي صيانتها بشكل دوري ورفع القمامة أولا بأول حتي لا تتراكم وتحتاج الي جهد أكبر ودعم من المدن المجاورة.

وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.