عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة بالمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة ونقلها إلى مدفن العبور  ، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة.

الرحلة الأخيرة.. أحمد راح ضحية لقمة العيش.. ووالده: شوفت ابني مقتول| القصة الكاملة

ملحقش يفرح بلبس العيد.. التفاصيل الكاملة لمصرع الملاك الصغير أثناء الإفطار


وشدد المحافظ على سرعة نقل القمامة والمخلفات بسرعة وبطريقة آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، بالإضافة إلى الوقوف على حالة المعدات الموجودة بالمحطه ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة.
وخلال الجولة وجه المحافظ بدراسة لتطوير اداء العمل بمحطة القطاوى والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل الي 5  الآف متر للمساهمة فى حل مشكله القمامة بمدينة شبرا الخيمة.
كما وجه أيضا بالاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل علي صيانتها بشكل دوري ورفع القمامة أولا بأول حتي لا تتراكم وتحتاج الي جهد أكبر ودعم من المدن المجاورة.
وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25,5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات.

القليوبية محافظ القليوبية نقل القمامة رفع القمامة حي شرق شبرا الخيمة رفع تراكمات القمامة زيادة الطاقة الاستيعابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

الجمعة ولا السبت| ما موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا؟

يبلغ 36 عاما.. وفاة فنان سوري وزوجته وابنهما في حادث سير بتركيا

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة.. ما هو الخلع الأمريكاني ؟

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

العشرين جنيه الجديدة.. مصادر برلمانية تكشف حقيقة طرح عملة بلاستيكية قبل العيد

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

تدخل في صناعة المخدرات.. تحرك برلماني بسبب مادة سودوافدرين المستخدمة لعلاج البرد

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء أوائل مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن فى القليوبية

376 مسجدا لـ الاعتكاف خلال شهر رمضان في القليوبية.. تفاصيل

بأسعار مخفضة.. محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بكفر شكر.. صور

ترشيحاتنا

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسوان/القاهرة الصحراوى الغربى

مقتل وإصابة العشرات بالتسمم في كندا بسبب انقطاع الكهرباء.. ما القصة؟

حقيقة تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

الميراث يفرق أولاد العم بسوهاج| تفاصيل صادمة

فحص المقبلين على الزواج.. إصدار 79 ألف شهادة في شهرين|شروط يجب توافرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

بفستان الزفاف.. تسريب صور لوداد في فرحها قبل زواجها من شوقي تشعل السوشيال ميديا

فطارك عندنا: كبدة بالردة وسلطة لسان عصفور وبطاطس محمرة

احذر.. هذه الأطعمة ممنوع منها مرضي قصور الغدة الدرقية

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ