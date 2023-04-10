عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ المناهج بجامعة عين شمس:البحث العلمى سلاح لحل مشكلات الوطن وأساس الصناعة

صورة أرشفية
صورة أرشفية

 أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ،  على أهمية ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

وأشار أستاذ المناهج إلي ، أهمية الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة، ودورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، موضحًا أن البحث العلمي التطبيقي هو أساس الصناعة.

 

وبقول أستاذ المناهج ، إنه يجب علي كل جامعة تقديم أبحاث علمية من كل كلية وتقديمها للمسئولين لمعالجة مشكلة مجتمعية الوصول إلي حل نهائى ،لافتاً  أن البحث العلمي سلاح  لحل مشكلات الوطن والتقدم به في كافة المجالات من خلال تقديم أبحاث علمية تنفع المجتمع .

txt

رابطة خريجي جامعة عين شمس تنظم أمسية رمضانية باسم خان الزعفران

txt

آداب عين شمس أول كلية مصرية أنشأت قسما مستقلا للغات الشرقية

txt

أخبار التعليم.. كامل أم ناقص.. هل رمضان 30 يوما أم 29؟.. البحوث الفلكية يجيب... تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسي 2023-2024

txt

موعد إعلان نتائج امتحانات الميدتيرم لطلاب زراعة عين شمس

txt

أستاذ علم اجتماع: تفوق الطالب دراسيا مسئولية مشتركة

txt

قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني| أساتذة علم اجتماع يقدمون 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2023

txt

أستاذ علم الاجتماع تكشف علاقة التوتر بالدرجات السيئة

txt

روشتة للتعامل مع الطلاب بالمراحل التعليمة المختلفة

txt

مدير مستشفى الأطفال بعين شمس تشارك بهجة رمضان مع أطفال الدمرداش

txt

عميد تربية نوعية عين شمس يشارك في حفل الإفطار السنوي للكلية


وشدد الدكتور حسن شحاتة ، علي التواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات والوزارات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق بحثية جديدة في مجالات البحوث التطبيقية لخدمة المجتمع ومجالات الاقتصاد المختلفة من طب وصناعة وزراعة وصيدلة وغيرها.

 

وتابع الدكتور حسن شحاتة ، أن قطاع التعليم العالي ، يعطي البحث العلمي، اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي مشيرا الى ان الجامعات المصرية حريصة على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة.

 

وأكد ، استاذ المناهج ، علي  تحسين مخرجات البحث العلمي وربطه  بالصناعة واحتياجات المجتمع، و ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار و رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

جامعة عين شمس المنهج البحثي ربط المنتج البحثي بالصناعة رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة النمو الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. رسميا الحكومة تحدد إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لأول مرة ..مفاجأة سعيدة من النيابة لكل مالكي السيارات بشأن مخالفات المرور

الزمالك يصدم كهربا بسبب المشاركة مع الأهلي في نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

جعفر هيجيب حق سيد|هالة صدقى تكشف أسرار الحلقات المقبلة من جعفر العمدة

بعد إقرارها رسميًا .. موظفون محرومون من إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

لاعب الزمالك السابق : الأهلي خلع من كهربا

بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن المحادثات السعودية الحوثية في صنعاء

ترشيحاتنا

السعودية .. تدشين أول مسجد ذكي في مكة المكرمة | شاهد

نشاط رياح وأجواء باردة هذه الليلة.. وأمطار رعدية بعدة مناطق غدا| الطقس

بسبب توقعات زيادة الفائدة 25 نقطة.. ارتفاع في أسعار الدولار عالميا اليوم

أسباب مشاهدة الشباب للأفلام الإباحية .. مصطفى حسني يكشف 3 أمور

VAR يحرم الأهلي من ركلة جزاء أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

مسلسل ستهم الحلقة 19..وفاة ابن نجاة شقيقة روجينا بسبب أنانية سلوى عثمان

بسبب البنطلون.. 5 صور لـ وداد جعفر العمدة تضعها في مأزق

بعد ضبط طحينة ببودرة السراميك.. كيف تعرف الفرق بين الأصلية والمغشوشة؟| كارثة

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ