عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X7 موديل 2023 في مصر .. صور

BMW X7 موديل 2023
BMW X7 موديل 2023

تعتبر السيارة BMW X7 موديل 2023، واحدة من افخم السيارات الرياضية المقدمة داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم الـ SUV المميز.

سعر BMW X4 الجديدة في مصر .. صور

بسعر الصيني .. اركب BMW X1 موديل 2023 |تفاصيل وصور

في هذا السياق تعرف على سعر ومواصفات السيارة BMW X7 موديل 2023 في السوق المصري

BMW X7 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة BMW X7 موديل 2023

 

- قاعدة عجلات 3105 مم.

- طول كلي 5162 مم.

- عرض كلي 2000 مم.

- ارتفاع كلي 1819 مم.

- خلوص ارضي 221 مم.

BMW X7 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMW X7 موديل 2023

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X7 موديل 2023

وتستغرق السيارة BMW X7 موديل 2023 فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر.

BMW X7 موديل 2023

ويتمكن محرك السيارة BMW X7 موديل 2023 من ضخ قوة اجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود نحو 12.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 

سعر السيارة BMW X7 موديل 2023 في مصر 

 

يبلغ سعر السيارة 7BMW X موديل 2023 نحو 5 ملايين و 400 الف جنيه، حيث تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات وهي M50I.

BMW موديل 2023 BMW X7 موديل 2023 سيارة BMW X7 موديل 2023 سعر السيارة BMW X7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

موضوعات متعلقة

سعر صادم وخيالي لسيارة كريستيانو رونالدو الجديدة.. شاهد

هتوفر بنزين.. سعر أرخص سيارة اقتصادية في مصر |صور

الأسعار الجديدة لـ أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر .. صور

جيب تكشف عن رانجلر موديل 2024 الجديدة .. صور

أحدث أسعار تويوتا هايلوكس بيك أب بالسوق المصري.. صور

السعر الجديد لـ سيارت أرونا بالسوق المصري .. صور

سعر تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة في مصر .. صور

بـ نص مليون .. اركب سيارة SUV موديل 2023 زيرو.. صور

ترشيحاتنا

أشرف رشاد يزور الإعلامي محمود بكري للاطمئنان على صحته.. صورة

سعر الذهب عيار 18 اليوم 11-4-2023

العشر الأواخر من رمضان.. ما هو أفضل الدعاء فيها؟

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

دعاء ليلة القدر 2023.. النبي أوصى بـ 8 كلمات تزيل ذنبك وتفتح لك أبواب الرزق كلها

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ