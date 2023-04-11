سعر BMW X7 موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر السيارة BMW X7 موديل 2023، واحدة من افخم السيارات الرياضية المقدمة داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم الـ SUV المميز.

في هذا السياق تعرف على سعر ومواصفات السيارة BMW X7 موديل 2023 في السوق المصري

BMW X7 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة BMW X7 موديل 2023

- قاعدة عجلات 3105 مم.

- طول كلي 5162 مم.

- عرض كلي 2000 مم.

- ارتفاع كلي 1819 مم.

- خلوص ارضي 221 مم.

BMW X7 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMW X7 موديل 2023

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الرباعي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X7 موديل 2023

وتستغرق السيارة BMW X7 موديل 2023 فترة زمنية مدتها 4.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر.

BMW X7 موديل 2023

ويتمكن محرك السيارة BMW X7 موديل 2023 من ضخ قوة اجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود نحو 12.2 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سعر السيارة BMW X7 موديل 2023 في مصر

يبلغ سعر السيارة 7BMW X موديل 2023 نحو 5 ملايين و 400 الف جنيه، حيث تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات وهي M50I.