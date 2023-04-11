سعر الذهب عيار 18 اليوم 11-4-2023

وصل سعر عيار 18 نحو 1847 جنيها للبيع و 1856 جنيها للشراء في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-4-2023.

استقرار السعر

شهد أسعار الذهباستقرارا مع مستهل تعاملات اليوم في معظم الأعيرة المختلفة بعد تراجع أمس بمقدار 5 جنيهات في المتوسط لسعر الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

سعر عيار 24



ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2463 جنيها للبيع و 2474 جنيها للشراء.

سعر عيار 21

سجل أشهر اعيرة الذهب وهو عيار 21 نحو 2155 جنيها للبيع و 2165 جنيها للشراء

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 نحو 1437 جنيها للبيع و 1443 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.24 ألف جنيها للبيع و 17.32 جنيها للشراء

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب

وسجلت أوقية الذهب نحو76.6 ألف جنيه للبيع و 67.95 ألف جنيه للشراء

تراجع في الأسواق العالمية



تراجعت أسعار الذهب للتداول ما دون المستوى 2000 دولار للأونصة مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد بيانات التوظيف الأمريكية الأفضل من المتوقع التي صدرت الأسبوع الماضي التي زادت من احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير جولد بيليون.

إجراءات تحوط



من جانبه أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك ارتباطا كبيرا بين اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقرار رفع الفائدة أو تثبيتها بـ أسعار الذهب.



أكد أن ارتفاع قيمة الدولار تدفع المستهلكين لبيع الذهب والاتجاه لشراء الدولار على اعتبار أن الفائدة تزداد والعكس صحيح، متوقعا أن يقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة أو زيادة طفيفة وفي الحالتين في مصلحة الذهب.

ولفت هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الوضع حاليا في مصر يشهد حالة تحوط انتظارا لقرار الفيدرالي الأمريكي، مردفا أن هناك ارتفاعا طفيفا بأسواق الذهب خشية الخسارة نتيجة حدوث اهتزازات في الأسعار.



تراجع عالمي

وتشهد أسواق الذهب الفورية انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% ليتداول وقت كاتب التقرير عند المستوى 2000.61 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاث جلسات عند 1988.76 دولار للأونصة.



يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% وشهدت تسجيل أعلى مستوى منذ مارس 2022 عند 2032.07 دولار للأونصة، واستقرت التداولات معظم فترات الأسبوع فوق المستوى 2000 دولار للأونصة

تقرير الوظائف الحكومي عن القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عن شهر مارس أظهر ارتفاع في أعداد الوظائف الجديدة بمقدار 236 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة المعدلة 326 ألف، كما تراجع معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6%.