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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة 4 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l طرد مني زكي من شقتها.. تطور العلاقة بين إياد نصار ومنة شلبي

مسسلات النصف الثاني
مسسلات النصف الثاني

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسلات النصف الثاني من رمضان، العديد من الاحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

جت سليمة :

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جت سليمة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم محاولة  لقتل السلطان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي حيث وضع له سم في الطعام ولكن نظرا لإنشغاله مع الموجودين حوله أكل الكلب طعامه ومات، وبدوا البحث عن الخائن في القصر الذي حاول التخلص من السلطان.
وعلى جانب أخر أعجب السلطان بصوت دنيا سمير غانم وطلب أن تكون هي مطربة القصر، وعند دخولها إلى القصر بدأت بالبحث عن شقيقها المختفى ولكن الحراس وجدوها فقامت بالهرب.

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.

تحت الوصاية :

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “تحت الوصاية” لـ منى زكي، العديد من التفاصيل المشوقة.

بدأت احداث الحلقة بمشهد فلاش باك، وتحاول منى زكي، أن تقوم بفك شهادة ابنائها في البنك بعد وفاة والدهما ولكن تتفاجئ بإنها لابد وان تأخد اذن من المجلس الحسبي، ومن ثم تذهب بالفعل لتتفاجئ ان بعد وفاة الاب، يكون الجد هو الواصي على الابناء ولابد من موافقته وحضوره.

وتبدأ الحلقة بسفر مها نصار، لشقيقتها منى زكي، ويتتبعها دياب، لمعرفة مكانها ولكنها تكتشف وتقوم بمزاولته حيث تنزل محطة مختلفة عن دمياط لتهرب منه وبالفعل تنجح في ذلك.

يقوم أحمد خالد صالح، بطرد منى زكي من المنزل، لانها لم تقدم له البطاقة او اي اوراق رسمية، لتقترح عليها شقيقتها أن يقيموا في المركب حتى تجد مكان تسكن به.

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تغير جو : 

شهدت الحلقة 4 من مسلسل تغيير جو، تطور العلاقة بين منة شلبي وإياد نصار وسط غيرة ابنة خالتها التي تكن له مشاعر سابقة. 

في الوقت الذي يحاول فيه إياد نصار مساعدة منة شلبي على العثور على حقيبتها وجواز السفر الخاص بها، يحاول توثيق علاقته بابنته المراهقة التي من الصعب التعامل معها. 

وتعرض زوج ميرفت أمين لأزمة صحية في الوقت الذي يساعد فيه صديق منة شلبي اللبناني في العثور على حقيبتها وعصام عمر هو كلمة السر في حل هذه الأزمة. 

 

تلت الثلاثة : 

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة، حيث قامت غادة عبد الرازق، بانزال زوجها القبر حياً لتهديده ورعبه، ومن ثم قامت باخراجه ومساعدته على حرق العربية التي ارتكب بها حادث قتل شقيقتها.

ومن ثم قامت بأخذه لمنزل في منطقة مهجورة وعينت حارساً حتى يتعامل معه ويسيطر عليه، وقالت له انها لا تنوي قتله بل انها تريده أن يقتل حبيبته “مي سليم” في مقابل ان تتركه حي، وأن تحول اموال لحسابه يسدد بها ديونه.

رفض زوجها في بادئ الامر لكنه استسلم ووافق عليه خطتها وانتهت الحلقة وهو عند مي سليم في المنزل.

 

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