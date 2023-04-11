عشان العيد .. طريقة عمل القرص بالسمسم

يحب البعض تناول القرص بالسمسم في عيد الفطر خاصة فى الصباح بجوار كوب الشاي باللبن لذا ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عملها.

نعرض لكم طريقة عمل القرص بالسمسم من خلال وصفة فلاحى شهية لشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير القرص بالسمسم:

2 كوب دقيق

2 معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زبدة

سمسم

بيضة

ملح

صفار بيضة للوجه



طريقة عمل القرص بالسمسم:

* فى وعاء كبير ضعى مكونات العجينة واخلطيها جيدا حتى تحصلى على قوام متوسط الثقل.

اتركي عجينة القرص تتخمر فى مكان دافئ ثم اقسميها لكرات متوسطة الحجم اتركيها مرة اخرى فى مكان دافئ لتتخمر.

* ادهني القرص بصفار البيضة ورشيها بالسمسم ورصيها فى الصاج وادخليها الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم.

