طريقة عمل القرص الطرية للشيف هالة فهمي

تجهل بعض السيدات طريقة عمل القرص الطرية، حيث تعتبرها الكثير من ربات البيوت من أصعب الأكلات، فالكثير منا يعشق تناول القرص الطرية، التي يشتهر بها الفلاحين، فإذا كنت من عشاق تناول القرص الطرية نقدم لك أفضل وأسهل الخطوات لعملها، وفقًا للشيف هالة فهمي:





المقادير لـ عمل القرص الطرية :

3 أكواب دقيق

نصف كوب سمن

نصف كوب قشطة بلدى ولبن

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر ورشة ملح





طريقة عمل القرص الطرية:

* اخلطي السمنة مع القشدة في العجان ثم اضيفي القليل من اللبن مع الاستمرار في الخلط.

* اضيفي الدقيق تدريجيا والخميرة والسكر والملح ثم اضيفي باقي كمية اللبن مع الاستمرار في العجن حتى الحصول على عجينة.

* شكلي العجبنة كرات صغيرة وبططيها.

* اخلطي القسطة باللبن وادهنيها بالخليط.

* أدخلى القرص الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها.

وأوضحت فهمي خلال برنامج « سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد طريقة عمل الخميرة المستخدمة في القرص الطرية كالتالي:

اخلطي 3 ملاعق سكر بمعلقة خميرة وأذيبيهم في كوب إلا ربع لبن.