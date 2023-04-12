أيمن الشيوى يكشف عن تحضيرات عرض "صاحب الوردة" .. صور

أعلن الفنان أيمن الشيوى مدير المسرح القومى بدأ التحضير لمسرحية “صاحب الوردة” بطولة رانيا فريد شوقى والفنان أحمد عبد العزيز وإخراج أحمد شوقى والمقرر عرضها قريبا.

ونشر الفنان أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، صورة عبر حسابه على فيس بوك، تجمعه بفريق العرض، وبينهم عبدالرحيم كمال، المؤلف، وأبطال العرض، أحمد عبدالعزيز ورانيا فريد شوقي، من أحدث التحضيرات التي تتضمن اجتماعا لفريق العرض مع الدكتور أيمن الشيوي، بعد توليه منصب مدير المسرح القومي، معلقا: «بسم الله وعلي بركة الله، المسرح القومي، صاحب الوردة».

وتستعد وزارة الثقافة مُمثلة في البيت الفني للمسرح المسرح، لإنتاج مسرحية «صاحب الوردة»، تأليف عبدالرحيم كمال، على خشبة المسرح القومي الذي يديره الفنان أيمن الشيوي، والتي تأتي ضمن خطة الإنتاج المسرحي للعام الجاري لوزارة الثقافة التي أعلن عنها المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح، مطلع يناير 2023.

ويقدم العرض استلهاما جديدا لشخصية (الحلاج) الخالدة في مسرحية صاحب الوردة لنرى كيف يحيى الحب النفوس الميتة، وكيف يعبر المظلومون وقساة القلوب وعتاة الإجرام والضلال معه عبر سفينة الحب إلى شاطئ الخلاص.

المسرحية تأليف عبدالرحيم كمال وبطولة أحمد عبد العزيز، رانيا فريد شوقي، يوسف إسماعيل، محمد صلاح آدم، أيمن المليجي، وائل إبراهيم وداليا أشرف.