في ذكراه.. لماذا احتفت الأمم المتحدة باليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء؟

انجاز بشري غير مسبوق، غير مسار العلوم و معرفتنا حول الفضاء

صادف أمس الأربعاء الثاني عشر من شهر أبريل، الاحتفاء باليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء، والذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة.ب



وكانت بداية عصر الفضاء للبشرية، بسبب الرغبة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و زيادة رفاهية الدول والشعوب؛ للحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقط.

رحلة طويلة

واختارت الأمم المتحدة هذا اليوم بالتحديد لانه اليوم الذي تمت فيه أول رحلة بشرية فضائية في العام 1961، عندما انطلق رائد الفضاء السوفيتي "يوري جاجارين" إلى الفضاء الخارجي، ليفتح بعدها رحلة طويلة لاكتشاف الفضاء، في فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي حينها، الصراع الذي وصل تأثيره إلى الفضاء.

وكانت بداية استكشاف الفضاء الحقيقة في الرابع من أكتوبر 1957، وفي العام 1961 انطلق رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين إلى الفضاء الخارجي، و قبل ذلك بتلات سنوات تم إطلاق أول قمر صناعي، وهو "سبوتنيك 1" لاستكشاف الفضاء بعدها اصبح جادارين هو أول بشري يدور حول الأرض.

ومن هنا هنا بدأت مغامرات الإنسان في الفضاء الخارجي. الأمم المتحدة قالت في إعلانها: نذكر بالتاريخ المبهر الذي صنعه الإنسان بوجوده في الفضاء الخارجي والإنجازات العظيمة اللي تحققت منذ أول رحلة بشرية إلى الفضاء الخارجي خصوصا عندما أصبحت “تريشي كوفا” أول إمرأة تحلق في مدار حول الأرض.