محلل إماراتي يكشف عن اتفاقيات بين القاهرة وأبوظبي لصالح الاقتصاد المصري

قال نايل الجوابرة محلل اقتصادي إماراتي، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للقاهرة ولقائه أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص قيادة البلدين على تعزيز اواصر العلاقات بما يخدم شعوبهما والمنطقة .

وكشف "الجوابرة"، عن عدة اتفاقيات سيتم الإعلان عنها قريبا كنتائج لهذه الزيارات المتواصلة بهدف جذب الاستثمارات الإماراتية والعالمية والتي تدعم الوضع الاقتصادي الداخلي لمصر وفي ضوء النظرة المستقبلية الجيدة للاقتصاد المصري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وجرى استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بأخيه، ضيف مصر العزيز، الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً اعتزاز مصر، حكومة وشعباً، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة.

ومن جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين.

وقد بحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً تبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، وجرى الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة.