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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صرف المستحقات.. قرار عاجل من مدرب الزمالك الجديد يخص اللاعبين

صدى البلد

 

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن خوان أوسوريو مدرب الزمالك الجديد، يعشق تقديم الكرة الجميلة، كما أن له انجازات كبيرة ودرب فرق ومنتخبات كبرى، ويعتمد على طريقة 4-2-3-1 وهي الخطة المعتادة في الكرة المصرية.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أوسوريو وصل القاهرة بعدما وقع عقود تدريب نادي الزمالك، والفريق الأبيض لديه قائمة من اللاعبين المميزين رغم ابتعادهم عن المستوى المعروف في ظل حالة التراجع الفني الكبير للاعبين خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الزمالك يضم عناصر جيدة في كافة المراكز، رغم ابتعاد البعض عن مستواهم مؤخرًا، وهناك عدة أسباب لتراجع المستوى، وأوسوريو قام بدراسة أحوال الفريق الأبيض جيدًا، وطالب بصرف مستحقات اللاعبين فور وصوله، وإدارة النادي وافقت على تلبية جميع مطالبه".

وأكمل: "مدحت عبدالهادي سيقود الزمالك أمام حرس الحدود، وهي مواجهة هامة من أجل تواجد الفريق الأبيض في المربع الذهبي ببطولة الدوري من أجل محاولة الوصول إلى المركز الثاني رغم المنافسة القوية من جانب فيوتشر وبيراميدز، لأن هدف النادي الأبيض حاليا اللعب في منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم القادم".

وختم: "إدارة الزمالك تستهدف اللعب في دوري الأبطال، من أجل المنافسة بقوة على اللقب والصعود لكأس العالم للأندية في النسخة الأكبر 2025، خصوصا أن البطولة القارية ستكون مؤثرة في التصنيف".

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