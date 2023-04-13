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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيار في المخابرات الأمريكية

عاجل.. صحيفة أمريكية تكشف هوية مسرب الوثائق السرية

الوثائق الأمريكية
الوثائق الأمريكية المسربة

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الشخص الذي قام بترسيب الوثائق الأمريكية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب عبر الإنترنت ويبلغ من العمر 21 عاما.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الشاب يدعي جاك تيكسيرا، ويعمل طيار في جناح الاستخبارات في الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس.

 

ووفقا للصحيفة، قام تيكسيرا، والذي يعتبر رئيس أو قائد مجموعة خاصة على الإنترنت تسمى "ثوج شاكر سنترال"، يجتمع بها حوالي من 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للأسلحة والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو، بتسريب وثائق المخابرات الأمريكية.

وأكد مسؤولان أمريكيان لنيويورك تايمز، أن المحققين يريدون التحدث إلى الطيار تيكسيرا بشأن تسريب الوثائق الحكومية إلى المجموعة الخاصة على الإنترنت، حيث قال أحد المسؤولين إن تيكسيرا قد يكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق.‏

 

ووفقا لنيويورك تايمز، تم الإثبات من خلال منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والسجلات العسكرية، أن الطيار تيكسيرا مدرج في جناح المخابرات 102 التابع للحرس الوطني الجوي في ماساتشوستس.

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الوثائق الأمريكية السرية نيويورك تايمز جاك تيكسيرا جناح الاستخبارات في الحرس الوطني الجوي ماساتشوستس

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