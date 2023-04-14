محمد نجاتي يكشف حقيقة تهديده باعتزال الفن بسبب أمير كرارة..وسر هجوم أيمن بهجت قمر عليه

حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا ببرنامج خط أحمر مع الإعلامي محمد موسى بقناة الحدث اليوم ونرصد لكم ابرز التصريحات:"

محمد نجاتي يفتح النار على فلوكس: مصانش العيش والملح



قال الفنان محمد نجاتي، إنه تعرض لهجوم شرس من الفنان أحمد فلوكس بسبب تصريحاته ضد الفنان محمد رمضان.

محمد نجاتي يكشف حقيقة تهديده باعتزال الفن بسبب أمير كرارة



كشف الفنان محمد نجاتي، حقيقة تهديده باعتزال الفن على خلفية مقارنته بالفنان أمير كرارة، قائلا: "لو أنا تاعبكم ممكن أريحكم مني".

محمد نجاتي: ضد الحكومة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية



علق الفنان محمد نجاتي على مشاركته في فيلم ضد الحكومة بطولة الفنان الكبير أحمد زكي وعفاف شعيب، قائلا: إنه من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية وغير قوانين".

ملقتش نفسي.. محمد نجاتي يكشف سر اعتزاله الغناء



كشف الفنان محمد نجاتي سبب اعتزل الغناء بعد طرحه ألبوم قام بتوزيعه المايسترو وليد فايد، قائلا :"وملقتش نفسي مطرب وأقدر أنافس فيه، لكن التمثيل هقدر أحقق فيه طموحاتي".

محمد نجاتي يكشف أسرار تعاونه مع شريهان في عرق البلح



كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل مشاركته الفنانة شريهان بطولة فيلم عرق البلح، قائلا: لم أتردد في مشاركة شريهان بطولة الفيلم، لافتا إلى أن الفيلم حصد 35 جائزة وحصدت جائزة أفضل ممثل في مهرجان ببلجيكا.

محمد نجاتي: القبلات والمشاهد الساخنة تظهر جمال السيناريو



علق الفنان محمد نجاتي على مشاركته في فيلم عرق البلح، معترضا على من يهاجمون القبلات والمشاهد الساخنة في الأعمال الفنية، واصفين إياها بالسينما المتسخة، مشيرا إلى أن الفن له آليات تعبر عن الموضوع المقدم للمشاهد وفي نفس الوقت ضد المشاهد الفجة وتوظيفها بدون داع للسيناريو.

محمد نجاتي عن هجوم أيمن بهجت قمر: مبيشغلنيش



علق الفنان محمد نجاتي ، على هجوم السيناريست أيمن بهجت قمر، عقب تصريحه: "لما بيجيلي سيناريو وحش بخلي ماما تصفي عليه البطاطس المحمرة".







