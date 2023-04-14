بحضور نجوم الأهلي والزمالك.. اختتام الدورة الرمضانية لوزارة الطيران

شهدت ملاعب نادي إيروسبورت ختام منافسات الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني في كرة القدم الخماسية وبالتعاون مع شركة الشبة المصرية وبمشاركة ١٥ فريقا يمثلون مختلف الهيئات والشركات التابعة لقطاع الطيران، والتي توج بها فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بنتيجة 2/1، بينما فاز فريق الشركة المصرية للمطارات بالمركز الثالث على حساب فريق شركة ميناء القاهرة الجوي الذي احتل المركز الرابع في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفاز اللاعب محمود عبد الباسط لاعب الشركة القابضة للمطارات بجائزة اللجنة المنظمة لافضل لاعب وفاز إسلام السيد حارس مرمى القابضة للمطارات بجائزة أفضل حارس.

جاء ذلك تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران ووسط أجواء احتفالية كبيرة وبحضور قيادات وزارة الطيران والشركة القابضة للمطارات ومصر للطيران والشركات التابعة ونجوم الأهلي والزمالك القدامى ومن بينهم الكابتن هشام يكن وهادي خشبة وخالد جلال وحسام باولو وعدد كبير من العاملين بقطاع الطيران وأعضاء النادي.

ومن جانبه صرح الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة أندية إيروسبورت ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن هذه النسخة تعد من أبرز وأقوى الدورات الرياضية لوزارة الطيران المدني في ضوء رعاية واهتمام الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ومتابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة، حيث تم وضع كافة الاستعدادات والتجهيزات لخروج البطولة بصورة مشرفة تليق بقطاع الطيران المدني، وتنظيم يحاكي أقوى البطولات الاحترافية الرسمية، ولأجل تحقيق الهدف من إقامتها وهو تشجيع روح التنافس الشريف وتشجيع ممارسة الرياضة بين العاملين.

وأضاف الطيار طارق عبد الله أنه منذ الإعلان عن إقامة البطولة على ملاعب إيروسبورت تم على الفور ومن خلال اللجنة المنظمة البدء في توفير الأجواء الملائمة لنجاح البطولة، بداية من إسناد البطولة لإشراف تحكيمي دولي وتجهيز الملاعب وصيانتها وتوفير المنسقين والإسعافات الطبيية وفرق العلاقات العامة على مدار أيام البطولة وحتى إقامة الحفل الختامي.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة أندية إيروسبورت بمجهودات العاملين بقيادة العميد محمد جمال نعيم المدير التنفيذي لفرع أ والقائمين على النشاط الرياضي تحت إشراف الدكتور زكريا محي الدين مستشار رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة المنظمة.

شهد حفل ختام منافسات البطولة إقامة مباراة ودية بين فريق نجوم الأهلي والزمالك القدامى وفريق قيادات وزارة الطيران تألق خلالها الكابتن إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، كما تم خلال الحفل السحب على جوائز من بين الحضور بالمدرجات، وقام بالتعليق على أحداث المباريات المعلق المتميز محمود السعدون.