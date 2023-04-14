الفرق بين المساعدات السمعية وقوقعة الأذن​.. هيئة الدواء المصرية توضح

قالت هيئة الدواء المصرية إن قوقعة الأذن عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يساعد في توفير إحساس بالصوت لشخص يعاني من ضعف شديد في السمع.​

وأوضحت هيئة الدواء أن قوقعة الأذن تتكون من جزء خارجي يقع خلف الأذن، وجزء آخر يتم وضعه جراحيًا تحت الجلد. ​

من يمكنه الاستفادة من غرسة القوقعة الصناعية؟​

من يعاني من ضعف شديد في السمع.​

من لديهم أعصاب سمعية تعمل.​

من لا يستطيعون التغلب على فقدان السمع لديهم باستخدام المعينات السمعية.​

الفرق بين المساعدات السمعية وقوقعة الأذن​



وقالت هيئة الدواء إن القوقعة الصناعية تختلف كثيرًا عن سماعة الأذن، حيث تعمل المساعدات السمعية على تضخيم الأصوات بحيث يمكن اكتشافها بواسطة الأذن المتضررة.​

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه من الممكن أن يتجاوز موقع القوقعة الصناعية الأجزاء التالفة من الأذن، وتحفز العصب السمعي بشكل مباشر.​

وأوضحت هيئة الدواء أنه ممكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 شهرًا الاستفادة من القوقعة ،وفي بعض الحالات البالغين في أي عمر. ​