عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفرق بين المساعدات السمعية وقوقعة الأذن​.. هيئة الدواء المصرية توضح

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية إن قوقعة الأذن عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يساعد في توفير إحساس بالصوت لشخص يعاني من ضعف شديد في السمع.​

وأوضحت هيئة الدواء أن قوقعة الأذن تتكون من جزء خارجي يقع خلف الأذن، وجزء آخر يتم وضعه جراحيًا تحت الجلد. ​

من يمكنه الاستفادة من غرسة القوقعة الصناعية؟​

  • من يعاني من ضعف شديد في السمع.​
  • من لديهم أعصاب سمعية تعمل.​
  • من لا يستطيعون التغلب على فقدان السمع لديهم باستخدام المعينات السمعية.​

الفرق بين المساعدات السمعية وقوقعة الأذن​
 

وقالت هيئة الدواء إن القوقعة الصناعية تختلف كثيرًا عن سماعة الأذن، حيث تعمل المساعدات السمعية على تضخيم الأصوات بحيث يمكن اكتشافها بواسطة الأذن المتضررة.​

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه من الممكن أن يتجاوز موقع القوقعة الصناعية الأجزاء التالفة من الأذن، وتحفز العصب السمعي بشكل مباشر.​

وأوضحت هيئة الدواء أنه ممكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 شهرًا الاستفادة من القوقعة ،وفي بعض الحالات البالغين في أي عمر. ​

قوقعة جهاز إلكترونى جراحي ا القوقعة الصناعية ضعف شديد السمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

بعد فوزه على حرس الحدود بثلاثية.. الزمالك يطارد الأهلي على صدارة الدوري

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من الداخلية الكويتية للبحث عن مبارك الرشيدي

إجراء عاجل من السلطات السعودية بشأن المسجد النبوي

35 مليار دولار بـ10 سنوات|زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر وهذا حجم التبادل التجاري

رانيا المشاط ومساعد وزير الخزانة الأمريكية يناقشان آليات تنفيذ برنامج نوفي

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 14 أبريل 2023

4 مسلسلات مستمرة في التصوير حتى آخر رمضان.. ضرب نار والأجهر الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصف الطرق.. شاهد أغرب استخدام لـ صوف الأغنام في بريطانيا

فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

علامة في اللسان تشير إلى نقص فيتامين مهم في الجسم

صدى البلد يحتفل بنجاح منة فضالي في مسلسل جعفر العمدة.. صور

فيديو

مش دافع.. حيلة كهربا لسداد غرامة الزمالك| فيديو جراف

مباراة الأهلي والزمالك في هذا الموعد .. استاد محمد بن زايد يستضيف كأس السوبر وثنائي مصر مرشح للتحكيم "فيديوجراف"

المخرج المشهور فضحني.. مذيعة تطلب الطلاق لتعرضها للابتزاز من زوجها

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ