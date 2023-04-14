الفرق بين المساعدات السمعية وقوقعة الأذن​.. هيئة الدواء المصرية توضح

قالت هيئة الدواء المصرية إن قوقعة الأذن عبارة عن جهاز إلكتروني صغير يساعد في توفير إحساس بالصوت لشخص يعاني من ضعف شديد في السمع.
وأوضحت هيئة الدواء أن قوقعة الأذن تتكون من جزء خارجي يقع خلف الأذن، وجزء آخر يتم وضعه جراحيًا تحت الجلد.
من يمكنه الاستفادة من غرسة القوقعة الصناعية؟
- من يعاني من ضعف شديد في السمع.
- من لديهم أعصاب سمعية تعمل.
- من لا يستطيعون التغلب على فقدان السمع لديهم باستخدام المعينات السمعية.
الفرق بين المساعدات السمعية وقوقعة الأذن
وقالت هيئة الدواء إن القوقعة الصناعية تختلف كثيرًا عن سماعة الأذن، حيث تعمل المساعدات السمعية على تضخيم الأصوات بحيث يمكن اكتشافها بواسطة الأذن المتضررة.
وأشارت هيئة الدواء إلى أنه من الممكن أن يتجاوز موقع القوقعة الصناعية الأجزاء التالفة من الأذن، وتحفز العصب السمعي بشكل مباشر.
وأوضحت هيئة الدواء أنه ممكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 شهرًا الاستفادة من القوقعة ،وفي بعض الحالات البالغين في أي عمر.